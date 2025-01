Mais de 2 mil pessoas já foram auxiliadas pelos bombeiros durante as chuvas em Santa Catarina

Mais de duas mil pessoas já receberam ajuda do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBM-SC) entre esta quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, por conta das chuvas que atingem as regiões do Litoral Norte e Vale do Itajaí.

Conforme o relatório, divulgado às 10h30 desta sexta, cerca de 2.007 pessoas foram auxiliadas pelos bombeiros. Já foram atendidas 366 ocorrências em 27 municípios. As áreas mais afetadas seguem sendo as regiões da Grande Florianópolis e do Litoral Norte.

Maior número de atendimentos

O maior volume de atendimentos foi registrado nos municípios de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema.

De acordo com o relatório, o CBM-SC está atuando em diferentes frentes de ação. “Ainda há atenção às ocorrências na região da Grande Florianópolis, onde apresenta grande volumes de chuva e os atendimentos estão concentrados em resgates de vítimas ilhadas, e desobstrução de vias, além de apoio aos outros órgãos”.

Já na região de Balneário Camboriú, onde os volumes de chuva reduziram neste momento, o trabalho começa a ser focado na reabilitação da cidade, para que a situação retorne à normalidade.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, coronel Jefferson de Souza, destacou que neste momento, as equipes trabalham em duas situações; “primeiramente concentrados no pronto-atendimento a população afetada, com todo o nosso efetivo empenhado nos resgates e salvamentos. Mas também já estamos mobilizados no apoio à recuperação das áreas afetadas, com nossos caminhões auto-tanque já encaminhados para apoio aos municípios afetados”.

Caminhões Auto-Tanque

Para o trabalho de limpeza de ruas e apoio a recuperação das cidades foram empenhados dez caminhões auto-tanque deslocados para os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema e Itajaí. Essas viaturas auto-tanque reforçarão os atendimentos nos municípios atingidos, vindas de Itajaí, Brusque, Itapema, Tubarão, Blumenau e Criciúma.

Recursos mobilizados pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina até a última atualização:

– 273 bombeiros militares e comunitários;

– 80 viaturas;

– ⁠42 embarcações.

Os atendimentos incluem resgates de pessoas ilhadas, desobstrução de vias, salvamentos, atendimentos pré-hospitalares, cortes de árvores, buscas em inundações e enxurradas, intervenções em pequenos deslizamentos, e limpeza de ruas e prédios públicos.

Ocorrências de destaque

Uma ocorrência destacada pelo boletim está no resgate de 700 funcionários de uma empresa em Governador Celso Ramos. O fato aconteceu por volta das 22h. Para o resgate, foi feito um tipo de linha da vida para que os funcionários pudessem se deslocar até um lugar seguro.

Em Florianópolis, na manhã desta sexta-feira, ocorreu o resgate de mãe e filho que estavam ilhados em um veículo no Campeche.

No município de Camboriú, houve o atendimento a uma gestante em trabalho de parto, que precisou ser resgatada após ficar ilhada sobre o teto de um veículo. A equipe do CBMSC realizou o resgate e providenciou o encaminhamento da paciente para atendimento médico, após o nascimento da criança. Trabalho também de resgate de animais.

Para atender à alta demanda, foram mobilizadas cinco Forças-Tarefa (FTs), oriundas de Itajaí, Blumenau, São José, Florianópolis e Balneário Camboriú.

Óbito

De acordo com o boletim, até o momento apenas um óbito foi registrado. A vítima foi um senhor de 72 anos, que teve seu corpo encontrado após desaparecer de um rancho de pesca em Governador Celso Ramos. O homem foi encontrado na Praia de Caravelas.

Leia também:

1. Guarda-chuvas à mão: saiba como a umidade marítima irá afetar Brusque nesta quinta-feira

2. Risco de fuga do país motivou prisão da influenciadora Ianka Cristini

3. “Brusque precisa de mais policiais”, defende Jean Pirola, vereador que inicia quarto mandato consecutivo

4. Filipe Gouveia elogia estreia do Brusque, mas adverte Potiguar: “vai levar nas orelhas”

5. Brusque e Marcílio Dias empatam em boa estreia no Catarinense

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: