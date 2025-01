VÍDEO – Câmera registra ataque de cão que feriu mãe e filha no bairro Rio Branco

Uma câmera de segurança registrou o ataque de um cão a uma mulher que carregava a filha no colo no bairro Rio Branco, no último domingo, 19. O fato aconteceu por volta das 21h30, na rua Gilberto Hassmann.

O vídeo mostra a mulher caminhando com a filha pela calçada em direção ao portão de uma casa, até que no momento em que ela abre o portão, percebe a aproximação do cachorro, da raça pitbull, e logo põe a filha em seu colo.

O cão então passa a morder a mulher, de 24 anos, e sua filha, de 2. Durante o ataque a mulher grita por socorro e criança chora por conta do medo. As duas vítimas foram levadas para o hospital.

A ação durou pouco mais de 30 segundos, isso, por conta da chegada de moradores e demais pessoas que passavam pelo local e que ajudaram a separar o animal.

A mulher sofreu fratura exposta no dedo direito e ferimento perfurante no ombro direito. Já a menina estava com a perna direita machucada.

O morador da residência que flagrou o caso conta que estava em casa no momento do ataque, mas que demorou a ouvir os chamados por conta da televisão. “Demorei a ouvir o pedido de ajuda. Então quando olhei na janela, outros moradores já haviam controlado a situação”.

O tutor do cachorro, que mora no bairro, deixou o local e não foi localizado pela Polícia Militar. O cachorro foi encaminhado à ONG Vida.

Conforme a protetora independente, Bianca Machado, o pitbull foi encaminhado para um adestrador. Conforme as informações, até o momento não apresentou nenhuma reatividade, tendo contato com crianças e animais.

“Recebemos informações que ele vinha sofrendo agressões das crianças sem intervenção dos tutores, seu primeiro tutor entrou em contato conosco para falar que ele sempre foi super dócil, sociável e tornando isso uma situação isolada em decorrência das agressões que ele vinha sofrendo e pelos maus-tratos”, disse a protetora.

