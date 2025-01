A previsão do tempo para esta sexta-feira alerta os moradores de Brusque e região sobre a possibilidade de chuva ocasional, que pode interferir em atividades ao ar livre.

Apesar das instabilidades previstas, alguns momentos de sol podem surgir ao longo do dia, mas serão rapidamente ofuscados pela expectativa da maior cobertura de nuvens.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim detalhando as condições climáticas esperadas para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

No comunicado, ele não descarta a possibilidade de episódios isolados de chuva mais intensa. Confira a análise completa do especialista logo após a foto.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A sexta-feira promete ser marcada por condições climáticas instáveis em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, exigindo atenção redobrada de quem planeja atividades ao ar livre de média a longa duração.

O dia terá predominância de nuvens, com possibilidade de chuva ocasional, especialmente no período da tarde, quando o risco aumenta, portanto.

As aberturas de sol, caso ocorram, serão breves, ofuscadas pela alta cobertura de nuvens.

As temperaturas, embora não devam ultrapassar os 30°C, manterão a sensação de abafamento devido à elevada umidade do ar.

Além disso, não está descartada a possibilidade de pancadas de chuva mais intensas e acompanhadas por trovoadas isoladas.

Esse cenário, no entanto, será mal distribuído, podendo atingir uma área com maior intensidade enquanto outra próxima poderá ter pouca ou nenhuma chuva.

Caso nuvens mais escuras se aproximem, é prudente estar preparado para possíveis temporais isolados, ainda que sejam exceções à regra.

Brusque no fim de semana

Ao longo do fim de semana, o padrão climático deve seguir semelhante ao de sexta-feira, mantendo características típicas de verão.

No sábado, Brusque e outras cidades da região poderão enfrentar novas pancadas de chuva de forma isolada, com potencial de precipitações localizadas mais intensas.

Já no domingo, o tempo seco sinaliza então predominar por períodos mais prolongados, permitindo mais momentos de sol.

Entretanto, pancadas de chuva de verão permanecem no radar, principalmente a partir da tarde.

As temperaturas seguirão elevadas, com máximas que podem ultrapassar os 30°C, reforçando a sensação de abafamento.

Monitoramento

As informações apresentadas neste boletim são baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

É importante lembrar que as projeções podem sofrer alterações conforme novos dados forem incorporados.

Seguiremos, pois, acompanhando as condições climáticas e traremos atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente, revela então, um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores



Quer fazer parte da nossa próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta sexta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Permita-se envolver por essas cenas inspiradoras e desfrute de cada detalhe que elas têm a oferecer.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

