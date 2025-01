CDL Brusque entrega prêmios aos ganhadores da promoção Comprar Aqui dá Sorte

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realizou na tarde desta quinta-feira, 23, a entrega dos prêmios aos ganhadores da promoção Comprar Aqui dá Sorte 2024. Mais de 1 milhão de cupons, distribuídos entre 110 empresas associadas, participaram do tradicional sorteio realizado no dia 23 de dezembro, na praça Barão de Schneeburg.

Nesta edição, a CDL Brusque sorteou um Renault Kwid 0km, uma Honda Biz 0km e mais 10 vale-compras de R$ 1 mil.

O presidente da entidade, Valter Kohler, destaca que o objetivo da promoção Comprar Aqui dá Sorte é valorizar o comércio local, estimulando os consumidores a comprarem nas lojas participantes. “É uma alegria muito grande estar aqui hoje fazendo a entrega dos prêmios. Também é importante divulgar este ato, que dá credibilidade a campanha, bem como estimular outras empresas associadas a participarem da promoção de 2025”.

Os ganhadores

O mecânico José Luís da Silva foi o ganhador do Kwid 0km, com o cupom que recebeu ao comprar na Mega Motos. Ele foi acompanhado da esposa, Angela Maria Fischer, receber a chave do carro. O casal, que mora no bairro São Pedro, só teve a confirmação de que foi premiado agora em janeiro, já que a CDL não conseguiu contato com eles depois do sorteio.

“Eu preenchi o cupom com o nome do meu marido e o meu número de telefone. No dia do sorteio eu estava ocupada e não atendi. Depois recebi mensagens de clientes e amigos falando que ganhamos o carro, mas só conseguimos a confirmação neste ano. Ficamos na ansiedade, mas deu tudo certo”, diz Angela, que ganhou um vale-compras de R$ 1 mil na mesma promoção há alguns anos.

José afirma que quando recebeu a confirmação do prêmio, a família ficou eufórica. “Veio em boa hora, estamos muito felizes”.

A ganhadora da Honda Biz 0km foi Ana Flávia Barni. O pai dela, Fábio Luciano Barni foi quem compareceu para pegar a chave da motocicleta. Ele conta que a família comemorou bastante o prêmio. “Minha filha preencheu com o nome dela e o meu telefone. No dia do sorteio, estávamos na praia, e a equipe da CDL ligou informando que ela ganhou a moto. Ficamos muito felizes, sempre compramos na promoção”.

Já a faturista Graciele Fagundes foi uma das ganhadoras dos 10 vale-compras de R$ 1 mil. Logo após o sorteio, ela foi avisada pela mãe de que estava entre os premiados.

“Ela disse pra eu entrar no site da CDL porque tinha ganhado algo. Eu nem imaginava, porque preenchemos os cupons, mas sem esperar ganhar o prêmio. Foi um presentão de Natal. Fiquei super feliz e, com certeza, vou participar novamente das promoções da CDL”.

Confira os ganhadores

Renault Kwid 0km

José Luís da Silva – Mega Motos

Honda Biz 0km

Ana Flávia Barni – Ótica Boa Visão

10 vale-compras de R$ 1 mil

Graciele Fagundes – Joalheria Carvalho

Ângelo da Silva – Posto Memo

Luana Pianezzer – Dicasa Móveis

Jonatha Heil – Calçados Gevaerd

Maria Lindaura Fischer – Kohler Joalheria

Thiago Henrique – Auto Posto Santa Luzia

Verinha P. Cruz – Camitalia Têxtil

José Leonardo Rege – Calçados Lemus

Renata Amaral Langer – Loja Eliana

Eliane M. Esser – Auto Posto Santa Luzia

