GALERIA – Confira como foi a final do Amador de Botuverá entre Figueira e Los Bandoleiros

Neste sábado, 16, Los Bandoleiros superaram o Figueira por 1 a 0 no tempo normal e venceram nos pênaltis por 6 a 5 neste sábado, 16, para garantir o título do Campeonato de Futebol Amador de Botuverá no estádio Guilherme Molinari, no Lageado Alto.

O gol da partida foi marcado Silas. Já nos pênaltis, Tarcides pegou a sexta cobrança dos donos da casa para decidir a competição. Esta foi a quarta conquista dos Bandoleiros em sete participações na competição, a segunda consecutiva.

Confira a galeria de fotos da final

