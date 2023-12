Los Bandoleiros batem Figueira nos pênaltis e vencem Amador de Botuverá pelo segundo ano seguido

Após perderem na partida de ida, Los Bandoleiros devolveram o 1 a 0 diante do Figueira e venceram nos pênaltis por 6 a 5 neste sábado, 16, para assegurar o título do Campeonato de Futebol Amador de Botuverá no estádio Guilherme Molinari, no Lageado Alto. Silas fez o gol da partida no tempo normal e Tarcides pegou a sexta cobrança dos donos da casa para decidir a competição.

Esta é a quarta conquista dos Bandoleiros em sete participações na competição, a segunda consecutiva.

Figueira domina primeiro tempo

Precisando do resultado, os Bandoleiros tomaram a iniciativa no início da partida, mas criaram poucas chances. O meia Silas foi a principal arma ofensiva da equipe, porém foi o Figueira quem teve as melhores chances.

Tiago, aos 9, e Renato, aos 13, tiveram as primeiras chances para o Figueira, mas erraram o alvo por pouco. Nove minutos depois, foi a vez de Wesley assustar em cruzamento que quase entrou.

Flavinho, que entrou aos 35 no lugar de Valtinho, aumentou ainda mais a velocidade do Figueira no ataque e teve duas ótimas chances em jogadas individuais aos 37 e 43, mas, em ambas, parou em Tarcides. Los Bandoleiros tiveram suas melhores chances em bolas paradas, porém levaram pouco perigo para Carlos.

Los Bandoleiros arrancam gol e forçam pênaltis

O panorama seguiu similar na segunda etapa, com o Figueira mais presente no ataque, enquanto os Bandoleiros apostavam principalmente na qualidade de Silas e Nando para tentar o gol, mas com muitas dificuldades por conta dos erros de passe.

Aos 5, Wesley ficou com a sobra de bola na entrada da área e exigiu grande defesa de Tarcides, e, logo na sequência, acertou o travessão em chute de fora da área. Ele voltou a levar perigo ao goleiro rival aos 10, com chute cruzado que passou perto.

A primeira chance dos visitantes veio aos 11, em cobrança de falta de Nando que foi por cima. Seis minutos depois, Tiago recebeu com espaço e bateu com muito perigo, à direita.

Com pouco tempo no relógio, os Bandoleiros assustavam pouco o goleiro rival, mas, aos 30, Silas fez jogada individual pela direita e acertou um chute improvável para abrir o placar com um golaço. Depois disso, o time conseguiu seu melhor momento no jogo, apesar de o Figueira ter tido uma chance no último lance do jogo, mas o cruzamento de Tiago passou por Lang e saiu pela linha de fundo.

Bandoleiros vencem nos pênaltis

Nos pênaltis, nenhum dos cinco primeiros cobradores das duas equipes desperdiçou – Gabriel, Wesley, Mago, Lang e Flavinho para o Figueira, e Marcelo, Frank, Guilherme, Silas e Nando para Los Bandoleiros. Tarcides, porém, pegou a cobrança de Beto, e Ailton garantiu mais um título para os atuais campeões.

