GALERIA – Desfile da 69ª Pronegócio apresenta coleção inverno 2025

O desfile da 69ª edição da Pronegócio foi realizado na noite desta terça-feira, 14, na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. O evento apresentou a coleção de inverno 2025. A atração é promovida pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr). “London Calling” foi o tema do desfile, inspirado na arquitetura histórica dos cenários urbanos vibrantes.

Na passarela, 22 empresas participantes da 69ª edição da rodada apresentaram quatro looks cada, com as principais tendências da coleção. A Pronegócio iniciou na segunda-feira, 13, e segue até quinta-feira, 16. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é apoiador.

O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, ressalta que o evento proporciona networking entre compradores e fabricantes, além de impulsionar as vendas das peças apresentadas na passarela.

“O desfile é um dos destaques da rodada. Além de permitir que os compradores observem os detalhes das roupas em movimento, ele também é um momento para fabricantes e lojistas trocarem experiências, conversarem e darem início a grandes negócios. O evento ainda gera resultados positivos para as empresas expositoras, com um aumento de até 15% nas vendas no dia seguinte”.

