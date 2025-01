Vereador em segundo mandato, Jean Dalmolin pretende dar mais atenção aos bairros para resolver demandas

O vereador Jean Dalmolin (Republicanos) foi reeleito para o segundo mandato no Legislativo brusquense. Ele cita várias prioridades para o novo mandato que inicia, mas destaca que pretende dar mais atenção às demandas dos bairros para que seja possível resolvê-las.

Dalmolin vem de uma família de nove irmãos da localidade da Volta Grande. O parlamentar é casado e tem duas filhas. Atualmente, Jean Dalmolin mora no Centro II. Ele foi eleito vereador pela primeira vez nas eleições de 2020.

Em 2024, o parlamentar foi escolhido novamente para ocupar uma das 15 cadeiras da Câmara de Brusque. Ele foi o sexto mais votado da cidade, com 1.252 votos obtidos nas urnas. Dalmolin integra a bancada do Republicanos ao lado de Rogério dos Santos.

“Minha prioridade são os bairros. Sabemos que, no Centro, já é difícil resolver os problemas, então imagina nos bairros que são mais distantes e, às vezes, não há contato com algum representante da região”, considera.

Mobilidade urbana em pauta

Entre as maiores necessidades de Brusque, Jean Dalmolin menciona saúde e educação. Ele cita ainda que é necessário investimentos na mobilidade urbana, tanto para motoristas no trânsito quanto para pedestres e ciclistas.

“Desde a época do ex-prefeito Ari Vequi, venho cobrando quanto aos passeios. Calçada é responsabilidade dos moradores, mas muitas pessoas têm imóvel e não têm dinheiro [para manutenção do passeio]. Na rua Ernesto Bianchini, a prefeitura poderia passar uma máquina, raspar e colocar ‘areião’ para o pessoal poder caminhar”.

O vereador avalia que focou o primeiro mandato em atender a comunidade com facilidade, ou seja, quem quisesse poderia ter fácil acesso para conversar com o parlamentar. Dalmolin entende que a promessa foi cumprida.

O Republicanos, partido do parlamentar, apoia o governo do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). Dalmolin relata que seguirá o posicionamento favorável ao atual chefe do Executivo e lembra que o apoia desde quando Vechi concorreu ao cargo de presidente da Câmara, em dezembro de 2022.

“Antes de o André ser prefeito, já tínhamos uma boa relação na Câmara. Visitamos alguns postos de saúde e creches. Com as negociações para presidência da Câmara, estamos juntos desde aquela época. Com certeza, sou base do governo. Não tem como ser diferente disso”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: