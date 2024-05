GALERIA – Desfile das Costureiras e Costureiros: Profissionais brilham como modelos na passarela em Brusque

O tradicional Desfile das Costureiras e Costureiros ocorreu na noite desta sexta-feira, 24, às 19h, no Z Nobless, em Brusque. Com a participação de cerca de 76 profissionais da costura, o evento chega a sua 11ª edição com o tema “Ilumine-se: você nasceu para brilhar”.

Na véspera do Dia da Costureira, celebrado no dia 25 de maio, os presentes prestigiaram a noite dedicada a homenagear costureiras e costureiros brusquenses. Devido ao espaço limitado, o evento não foi aberto ao público. Os participantes receberam ingressos para distribuir entre amigos, colegas e familiares.

A presidente do Sindicato Patronal do Vestuário de Brusque e região (Sindivest), um dos organizadores do desfile, Onésia Adriana Liotto, destaca que o momento é muito aguardado pelos profissionais.

“Já é uma tradição, já são 11 anos de evento e ele é aguardado com muita expectativa, a gente sempre tenta superar essas expectativas das pessoas, inovando, melhorando, aperfeiçoando, dando a devida importância que o evento precisa”, diz.

“Costureiras e costureiras são uma figura muito emblemática no setor do vestuário”, completa.

Dos bastidores para o palco

O desfile é um espaço destinado à celebração dos profissionais de costura. Acostumados a confeccionar as roupas usadas por modelos na passarela, o evento é uma oportunidade de promover o empoderamento, a visibilidade e o conhecimento dos trabalhadores.

Sob os holofotes, a cartela de cores usada nos figurinos foi pensada a partir das tendências do inverno 2024. Brilho, glamour, alegria e luz são palavras que representam esta edição. “Iluminar-se é trazer a responsabilidade para si, de que você pode e deve ter uma vida melhor, mais feliz, mais iluminada, positiva”, afirma Onésia sobre o tema escolhido.

Além do Sindivest, o desfile é promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Bordados, Couro, Calçados e Similares de Brusque e Guabiruba (Sintrivest), com parceria do Senai, Senac, do curso de Design de Moda da Unifebe e da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr).

