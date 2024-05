O Carlos Renaux enfrenta o Atlético Catarinense às 15h deste domingo, 26, no estádio Mário Balsini, em Criciúma, pela primeira rodada da Série B estadual. O clube chega à competição com elenco de 24 jogadores, três deles sendo goleiros e outros três provenientes da base do Brusque. Esta é a quarta participação consecutiva do tricolor na segunda divisão.

O técnico Sílvio Criciúma comanda a pré-temporada desde abril. Desde 16 de maio, o time treina no Augusto Bauer. Foram anunciados 21 jogadores no plantel, com três goleiros, um lateral-direito, dois laterais-esquerdos, quatro zagueiros, quatro volantes, dois meias, quatro pontas e um centroavante de ofício. Alguns deles chegam para atuar em mais de uma posição, se necessário.

Três jogadores Sub-17 completam o elenco, vindo das categorias de base do Brusque. Os meio-campistas Guto e Nathan, de 16 anos, e o atacante Juninho, de 17, jogaram atuaram pelo quadricolor no Catarinense da categoria.

Fora de casa

Apesar de já treinar no Augusto Bauer, o Carlos Renaux não poderá inaugurá-lo em sua primeira partida como mandante. A reforma continua e o estádio não será liberado a tempo para jogos.

Na segunda rodada, o Vovô recebe o Camboriú no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A partida será disputada em 3 de junho, segunda-feira, às 20h.

Histórico

Em 2024, completam 40 anos da última participação do Carlos Renaux na elite do futebol catarinense. A campanha foi interrompida em agosto de 1984, devido à enchente em Brusque. O clube só foi voltar às atividades no futebol profissionalizado em 2004 e 2006, retornando de maneira ininterrupta em 2018.

Nesta temporada, o Renaux joga a Série B estadual pelo quarto ano consecutivo, sonhando com o acesso. Foi quarto colocado em 2021 e quinto em 2022, ano em que esteve mais próximo de subir e chegou a ser tido como um dos favoritos.

Em 2023, fez uma campanha ruim, com uma única vitória em 10 jogos. Foi oitavo colocado na primeira fase, que tinha nove equipes. Escapou do rebaixamento e, nas quartas de final, foi eliminado pelo Santa Catarina, de Rio do Sul.

Fórmula de disputa

Dez equipes participam do Catarinense Série B 2024:

Atlético Catarinense (Criciúma)

Blumenau

Camboriú

Caravaggio (Nova Veneza)

Carlos Renaux

Guarani (Palhoça)

Juventus (Jaraguá do Sul)

Metropolitano (Blumenau)

Santa Catarina (Rio do Sul)

Tubarão

Elas se enfrentam em turno único, com nove rodadas. As duas primeiras colocadas passam diretamente às semifinais. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados jogam uma segunda fase, em confrontos 3º x 6º e 4º x 5º, definindo as duas vagas restantes às semifinais.

Campeão e vice sobem à elite estadual, substituindo Nação e Inter de Lages. Os dois piores caem para a terceira divisão.

O Blumenau será mandante no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. O Metropolitano terá sua casa no Genésio Ayres Marchetti, em Ibirama.

Como assistir

O Campeonato Catarinense Série B será transmitido no canal da Federação Catarinense de Futebol no YouTube.

Elenco



Denison

Goleiro

28 anos (18/05/1996)

Último clube: Patrocinense-MG



Gleibson

Goleiro

36 anos (18/06/1987)

Último clube: Gama-DF



Dodô

Goleiro

22 anos (18/05/2002)

Último clube: Nação



Biel Potiguar

Lateral-direito

27 anos (17/01/1997)

Último clube: Moto Club-MA



Diogo Henrique

Zagueiro

33 anos (16/07/1990)

Último clube: Serra-ES



Santiago Ruíz

Zagueiro

27 anos (12/01/1997)

Último clube: Andraus-PR



Vitão

Zagueiro

20 anos (06/07/2003)

Último clube: Joinville





Guilherme Brandão

Zagueiro

20 anos (08/09/2003)

Último clube: Joinville



Jonathan

Lateral-esquerdo

22 anos (09/05/2002)

Último clube: Joinville



Raphael Soares

Lateral-esquerdo

33 anos (12/12/1991)

Último clube: Goianésia-GO



Lucas Rocha

Volante

31 anos (04/03/1993)

Último clube: Atlético Gloriense-SE



Belém

Volante

20 anos (28/05/1993)

Último clube: Goianésia-GO



Murilo

Volante

21 anos (15/08/2002)

Último clube: Goianésia-GO



Kaio

Volante

20 anos (27/10/2003)

Último clube: Brusque



Doda

Meia

37 anos (09/09/1986)

Último clube: Falcon-SE



Kássio

Meia

22 anos (21/02/2002)

Último clube: Andraus-PR

Guto

Meia

16 anos (11/03/2008)

Último clube: Brusque (Sub-17)

Nathan

Meia

16 anos (06/05/2008)

Último clube: Brusque (Sub-17)



Jeffinho

Atacante

28 anos (23/03/1996)

Último clube: Andraus-PR

Juninho

Atacante

17 anos (11/02/2007)

Último clube: Brusque (Sub-17)



Wendel Bahia

Atacante

28 anos (30/06/1995)

Último clube: Princesa do Solimões-AM



Sardagna

Atacante

21 anos (21/06/2002)

Último clube: Guarani de Palhoça



Ibrahim

Atacante

22 anos (27/06/2001)

Último clube: Inter de Lages



Marcus Vinícius

Atacante

32 anos (03/03/1992)

Último clube: Rio Branco VN-ES

