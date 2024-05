Em busca de parceria, gestão superior da Unifebe visita a Universidade de Bologna

A reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz e a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, professora Edinéia Pereira da Silva estiveram no campus de Cesena da Universidade de Bologna, na Itália, em um momento de aproximação com o centro de ensino.

O objetivo foi conhecer a estrutura mantida nos cursos locais da instituição italiana, visando possíveis cooperações e parcerias para intercâmbios entre ambas.

Durante a visita, as representantes da Unifebe puderam conhecer mais sobre o funcionamento de cursos como Arquitetura, Engenharia Biomédica, Informática e Engenharia Eletrônica. O campus de Cesena ainda mantém formações em Psicologia, Ciência e Cultura da Gastronomia, Tecnologia Alimentar e Enologia e Vinicultura.

De acordo com a reitora, professora Rosemari Glatz, as possibilidades de parcerias e intercâmbios são maiores em áreas da tecnologia, como entre os cursos de Informática, oferecido pela Universidade de Bologna, no campus Cesena, e o de Sistemas da Informação, da Unifebe.

O estreitamento do contato entre as instituições não chega a ser novidade. No ano passado, durante a Missão Internacional Itália, que reuniu políticos, gestores culturais, representantes do Instituto Cultural Anita Garibaldi, a reitora já havia integrado a comitiva, como a única instituição de ensino integrante da missão.

Na época, ela já havia visitado a instituição para contato com a direção local, além de conhecer parte da infraestrutura, como laboratórios, salas e demais instalações do campus. Foi na mesma viagem que foi assinado o termo de cooperação com o Instituto Alberghiero Costaggini, de Rieti.

Parcerias internacionais

Na visita desta semana, a reitora, a pró-reitora e Andrea Antonelli, do Centro Studi Olim Flaminia, foram recepcionadas por Alessandro Ricci, professor da Universidade de Bologna, campus Cesena. Eles visitaram salas de aula e laboratórios como de Informática e Arquitetura.

“Estamos conversando, ainda sem estabelecer nenhum termo de cooperação, mas é importante avaliar o que é feito em cada instituição e os possíveis benefícios e o desenvolvimento científico que essa aproximação pode proporcionar para as duas instituições”, descreve a reitora.

Atualmente, a Internacionalização da Unifebe mantém convênio com 16 instituições de nove países, como: Alemanha, Polônia, Portugal, Peru, México, Índia, Equador, Colômbia, além da própria Itália. As parcerias são focadas em atividades de acadêmicas e científicas, abrangendo ainda intercâmbios para professores, estudantes e funcionários, e cursos de idiomas.

“A Unifebe sempre tem buscado parcerias e formas de ampliar esta rede de internacionalização. As duas instituições, no caso do campus de Cesena da Universidade de Bologna, compartilham um número considerável de áreas de ensino e o estabelecimento desse intercâmbio pode ser importante para acadêmicos, pesquisadores e professores”, indica a pró-reitora, Edinéia Pereira da Silva.

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: