Missa em honra a padroeira marca início das festividades da comunidade Santa Rita de Cássia, em Brusque

A comunidade Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Santa Rita, deu início às festividades em honra a padroeira, na quarta-feira, 22 de maio.

Com a santa missa devocional, das 19 horas, presidida pelo padre Silvano João da Costa, e concelebrada pelo padre Rodrigo Taschek e pelo diácono Luiz Sérgio Tambosi, centenas de fiéis expressaram sua devoção à Santa das causas impossíveis. Padre Silvano expressou o sentimento em celebrar a missa devocional a Santa Rita.

“Vários sentimentos brotaram no meu coração, é uma recordação da minha infância, onde fui educado sempre com a devoção a Santa Rita de Cássia nos braços de minha mãe. E também já tive a alegria de trabalhar nesta comunidade entre os anos de 2006 a 2008 e sei da grande fé deste povo. Então, presidir a celebração no dia da padroeira é motivo de gratidão por toda essa história vivida até aqui”, afirmou.

Durante a homilia, ele comparou a vida de Santa Rita com a dos fiéis: que apesar de surgirem desafios que dificultam o caminho, através da fé e esperança, Deus mostra que nunca abandona quem caminha ao seu lado.

“Santa Rita foi aquela santa que nos deixa o legado de não desistir, de persistir na fé e no amor. Que realmente para Deus tudo é possível. E estamos aqui hoje colocando nossas cruzes e dores, na certeza de que, se Deus transformou a vida dela, também pode fazer o mesmo na nossa”, ressaltou.

Devoção e gratidão

O coordenador da comunidade, Carlos Gamba, pontuou que é gratificante ver a dedicação das pessoas para fazer a festa acontecer.

“Esta é a primeira vez que assumo a coordenação, sempre ajudei de forma indireta a comunidade, então é inexplicável ver de perto todo o amor, carinho, dedicação e devoção que a comunidade tem. Hoje, primeiro dia de tríduo com a igreja lotada, tivemos que colocar cadeiras porque não couberam todos nos bancos, as pessoas nas laterais e nas portas, chegou até a arrepiar, é realmente gratificante”, declarou.

Gamba, que também é devoto de Santa Rita, contou que possui um apreço muito grande pela comunidade e que ver o número de fiéis aumentar a cada novena realizada em honra a padroeira é motivo de grande felicidade.

“Sou devoto há muito tempo, já mudei de bairro duas vezes, mas não saio da comunidade, tenho um carinho enorme por Santa Rita. Ela já intercedeu por mim e meus familiares muitas vezes. Ver que cada vez mais pessoas encontram graças nela me alegra e fortalece a fé, pois testemunhamos várias graças alcançadas”, falou.

O coordenador convida a todos a prestigiarem a festa que acontece neste final de semana.

“Fica o convite para as demais comunidades e a população a participarem conosco da festividade e virem provar o nosso delicioso cachorro-quente, churrasco e a novidade deste ano, o pastel. Sábado, a missa com festeiros será realizada às 18 horas e em seguida temos a festa. Esperamos por todos”, finalizou.

Programação

Dia 23 de maio, quinta-feira, a celebração, presidida pelo padre Zaqueu Suczeck, será às 19 horas. Em seguida, haverá venda de cachorro-quente.

Na sexta-feira, 24 de maio, a santa missa inicia às 19 horas e será celebrada pelo padre Anísio José. Neste dia haverá venda de cachorro-quente, churrasco e risoto de linguiça Blumenau.

Já no Sábado, 25 de maio, missa festiva com presença dos festeiros, começa às 18 horas, e será presidida pelo pároco, Padre Diomar Romaniv. Após a celebração, início dos festejos com venda de churrasco, cachorro-quente e pastel.

A animação será com a dupla Valmir e Volnei. O pároco, padre Diomar Romaniv, reforçou o convite para as celebrações e festividades na comunidade.

“Queremos celebrar a memória e história desta mulher, esposa, mãe e religiosa que deixou um bonito testemunho para nossas famílias. Convido a todos a participarem deste momento de oração, confraternização e encontro entre familiares, lideranças, agentes de pastorais e amigos”, convidou.

