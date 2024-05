Confira as modificações no trânsito que ocorrem em Brusque entre sexta-feira e domingo

Entre esta sexta-feira, 24, e domingo, 26, alguns pontos de Brusque sofrerão alterações no trânsito devido a diversos eventos que ocorrerão durante o fim de semana na cidade. A Diretoria de Trânsito solicita que os condutores prestem mais atenção à sinalização que será implantada nos locais.

Devido ao evento Brusque Motorcycle, as ruas no entorno do Pavilhão da Fenarreco não poderão ser acessadas. O local servirá como entrada e saída do estacionamento do evento. O trânsito na área retornará à normalidade no domingo, ao fim do evento.

Para a realização da festa na Capela Santa Rita, no bairro de mesmo nome, a rua Marechal Floriano estará interditada a partir desta sexta-feira, 24. A liberação da rua deve ocorrer no início do domingo.

Em razão da tradicional festa de maio, a rua Azambuja, em frente ao Santuário de Azambuja, será interditada para veículos no sábado, 25. Os condutores que seguem no sentido centro-bairro devem realizar o desvio pela rua Nova Trento e, em seguida, pela rua Luiz Vanolli.

Além disso, a Avenida Beira Rio, margem direita, entre a APAE e a Academia Viva Sports, também estará interditada devido à 2ª Corrida da APAE, que deveria ter ocorrido no último domingo, mas foi adiada para este final de semana, no dia 26, devido à chuva.

Por este motivo, os condutores vindos do bairro Santa Terezinha em direção ao centro serão desviados para a rua Maria Raulino Coelho, seguindo pela rua 7 de Setembro. Também ocorrerão modificações na circulação da própria Avenida Hugo Schlösser durante a prova. Tão logo a prova termine, a circulação será liberada.

