Luizinho Lopes é apresentado oficialmente no Vila Nova

Luizinho Lopes foi apresentado oficialmente como técnico do Vila Nova na tarde desta sexta-feira, 24, em coletiva de imprensa. O ex-treinador do Brusque destacou o conhecimento que tem do seu próximo adversário, que era treinado por ele próprio até o último domingo, 19. A partida será disputada às 17h deste domingo, 26, no OBA, em Goiânia.

“Pelo tempo, obviamente que conheço, detalhadamente, as características de cada jogador [do Brusque]. Apesar de não ter trabalhado com muitos jogadores aqui, o conhecimento tá ao alcance de todo mundo, a gente estuda todo mundo, analisa, tem um radar. Conhecemos bem os atletas que estão aqui, por observá-los sempre.”, comenta.

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, relatou na coletiva que Luizinho Lopes já havia chamado sua atenção em 2021, na tentativa de fuga do rebaixamento com o Confiança, na Série B. Também já tinha referências positivas do Manaus em 2020.

O novo técnico também ressaltou sua passagem pelo Brusque citando o longo tempo de trabalho (cerca de um ano e sete meses) e as quatro finais que disputou.

O treinador teve sua saída anunciada pelo Brusque na segunda-feira, 20, e o técnico Márcio Fernandes foi demitido do Vila Nova dois dias depois, com o 6 a 0 sofrido diante do Paysandu na quarta-feira, 22. Contudo, Luizinho Lopes afirma que a proposta de um clube como o Vila Nova foi decisiva para sair do quadricolor.

“Estou muito feliz por estar aqui. O Vila me escolheu num momento em que também me coloquei à disposição para vir. Venho de um trabalho duradouro, de muito tempo. E só um clube da dimensão do Vila faria eu sair de um trabalho para estar aqui neste momento. Entendo como uma grande responsabilidade, mas uma imensa oportunidade”, relata.

“É a primeira experiência em que eu saio de um clube e três dias depois [de chegar a um novo clube] vou enfrentá-lo já na sequência. É uma experiência nova, mas a gente tem que estar preparado, porque o futebol é dinâmico e as coisas mudam do dia para a noite.”

Um episódio semelhante ao reencontro de Luizinho Lopes com o Brusque ocorreu com Jerson Testoni em 2021. O técnico foi demitido na 23ª rodada da Série B após uma derrota por 4 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. Depois, foi contratado pelo Brasil de Pelotas e se primeiro adversário, na 27ª rodada, foi o próprio Brusque, no estádio Bento Freitas. O quadricolor, comandado por Waguinho Dias, venceu por 2 a 0, com gols de Diego Mathias e Maurício Garcez.

