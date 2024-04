GALERIA – Menino de 7 anos faz festa de aniversário com tema do Bruscão em Guabiruba

O pequeno Benjamim Justen Rudolfo, de 7 anos, festejou o aniversário no sábado, 27, com o tema do Bruscão. Ele é morador do bairro São Pedro, em Guabiruba.

Benjamin completa 8 anos na quinta-feira, 2, apenas festejou antecipadamente. A mãe dele, Débora Cristine Justen Rudolfo, conta que toda a família é apaixonada pelo time desde 2021.

Ela diz que viu todos os jogos no Augusto Bauer e inclusive viajou para Ponta Grossa (PR) no acesso à Serie B em 2023. “Já choramos quando caiu para a Série C em 2022, mas também comemoramos muito o acesso à Série B no ano passado”, conta.

Além de ser fã de carteirinha do time, ele também é jogador e faz aulas em uma escolinha de futebol no município.

Ela diz que a festa do menino já era para ter sido com o tema do Bruscão ano passado, mas acabaram fazendo de outro. Outra surpresa foi a presença do jogador Éverton Alemão.

“Ele ficou super feliz com o tema e gosta demais do amigo Éverton. Somos bem amigos, já que somos da mesma cidade do Rio Grande do Sul”.

Veja as imagens:

