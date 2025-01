GALERIA – Participação de brusquenses na Corrida de São Silvestre aumenta em 2024

A Corrida Internacional de São Silvestre acontece anualmente em São Paulo no dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre. A 99ª edição, realizada há duas semanas, registrou uma grande participação de moradores de Brusque.

O jornal O Município conversou com alguns deles, que fazem parte do grupo de corrida do Bay, para relatar as experiências.

Morador do bairro Thomaz Coelho, Edson de Aviz, de 57 anos, faz parte do grupo desde 2020, quando ingressou durante a pandemia. Porém, ele já corria pelas avenidas Beira Rio desde 2018. O motivo de iniciar no esporte foi para melhorar a saúde.

“Eu tinha quatro hérnias de disco na lombar e duas na cervical, e meu médico mandou eu fazer pilates. Depois de seis meses, o professor me colocou para fazer umas ‘corridinhas’, então eu gostei”, conta.

Após cinco anos participando do grupo, ele decidiu se inscrever na Corrida de São Silvestre. Ele viajou para São Paulo no dia 30 de dezembro junto com a família e voltou no dia 2 de janeiro. “Passei o réveillon com a minha família lá”.

Ele conta que sete pessoas do grupo participaram da corrida e encontrou algumas delas durante o evento. Tendo participado de maratonas, Edson conta que a Corrida de São Silvestre foi uma das mais bonitas que já fez. “É uma coisa totalmente diferente, muito incrível”.

Incentivo para participar

O representante comercial Luciano Walendowsky Fialho, de 58 anos, conta que decidiu participar do evento como incentivo para correr na 100º edição. Ele já havia participado das edições de 2016 e 2018. “Talvez se eu não tivesse participado, não iria na próxima”.

Ele é corredor de rua amador há quase 25 anos e também começou a praticar o esporte para melhorar a qualidade de vida. Luciano viajou no dia 29 de dezembro. Ele conta que 40 pessoas de Brusque, que fazem parte de diversos grupos de corrida, foram até a capital paulista.

A rotina dele em São Paulo se manteve em um treino leve no dia 30 para se preparar para a corrida. Ele voltou para Santa Catarina ainda no dia 31 para passar o Ano Novo com a família.

“A nossa vitória é a conclusão da prova”

Para Luciano, é emocionante participar da corrida com 40 mil pessoas, mas o que mais motiva são as pessoas ao reder das ruas aplaudindo os corredores.

“É uma energia muito forte ver essas pessoas ao redor. A nossa vitória é a conclusão da prova. Quando me perguntam se eu fui bem, digo que sim, porque cheguei no fim. E depois também foi um sentimento de dever comprido ao voltar para casa”.

Corrida como ajuda terapêutica

A empresária Silvana de Souza, de 43 anos, também faz parte do grupos das Mulheres de Ferro. Ela conta que começou a correr logo após o marido entrar no mundo do esporte para passar por crises de ansiedade que estava tendo.

“A terapeuta dele indicou a corrida para ele não precisar dos remédio. Eu vi como estava fazendo bem para ele e resolvi começar também. Estou correndo há quase quatro anos”, conta.

Ela foi para São Paulo no dia 30 de dezembro com o marido, um casal de amigos e mais um homem. Eles viajaram de carro e retornaram logo após a corrida. “Foi uma aventura cansativa, mas muito legal. Já estou esperando para fazer a próxima”.

Para ela, participar da Corrida de São Silvestre é uma forma de agradecer por todas as outras feitas ao longo do ano. “A grande parte dos corredores realmente vai para se divertir, sem cobrança de tempo. É uma corrida muito contagiante e senti uma alegria durante todo o percurso”.

Desafios do mundo da corrida

Outro brusquense que participou da corrida foi o representante comercial Deyvid Thiago Hinhel, de 37 anos. Ele é morador do bairro Santa Rita e foi até São Paulo com a esposa, Carina Floriani Hinhel, 37. Essa foi a primeira vez que ambos participaram da Corrida de São Silvestre.

Ele conta que começou a correr em janeiro de 2023, quando Carina o desafiou a fazer uma corrida de 5 quilômetros em uma maratona que a irmã e o cunhado dele estavam participando.

“Sempre gostei de praticar esportes, mas sempre fiquei no futebol. Me apaixonei pela corrida através da minha esposa, que sempre gostou de correr. Isso [corrida] é contagiante, já que todos da minha família correm.

Amigos do grupo

Deyvid e Carina participam do grupo do Bay e correm pela cidade, cada um no seu ritmo. No grupo, fizeram diversos amigos. Eles foram para São Paulo logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, pois Carina tem amigos na cidade.

“Aproveitamos para ir mais cedo e fazer vários passeios com nossos filhos. A viagem foi maravilhosa, fomos em muitos passeios e curtimos a corrida mais tradicional do Brasil”, conta. Eles retornaram a Brusque no dia 2 de janeiro.

Deyvid diz que a Corrida de São Silvestre é a celebração de fim de ano de todo corredor. Para ele, a emoção de participar do evento é de um sonho realizado.

“É uma energia surreal ver as pessoas vibrando e gritando quando você passa correndo. Estávamos em alguns membros do grupo do Bay e decidimos ir juntos curtindo a correria sem pretensão de tempo, só mesmo curtindo a prova

“Paramos para fotos, paramos a banda que tocava no meio do percurso, e paramos para tomar um chopp no final da subida da Brigadeiro quando estava finalizando a prova. Foi uma prova que realmente vivenciamos do início ao fim. Foi uma experiência incrível e aos apaixonados por corrida, recomendo fazer a São Silvestre”, diz.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: