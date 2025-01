Lula sanciona lei que proíbe uso de celular em sala de aula em todo o país

Muito antes

O presidente Lula finalmente sancionou esta semana a lei federal que proíbe o uso de celular nas escolas, medida que já vai valer para o início do ano letivo de 2025, em fevereiro. Nesse assunto SC se posicionou há muito, muito tempo atrás, com a lei estadual 14.363, de 25 de janeiro de 2008, sancionada pelo então governador Luiz Henrique da Silveira.

Linha dura

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas quis saber a opinião do eleitor sobre a política linha-dura que o governador paulista Tarcísio de Freitas adota na segurança pública e motivo constante de críticas de organizações ligadas aos direitos humanos. A aprovação foi de 53,1% e a desaprovação de 25,7% enquanto 21,2% não deram resposta ou não quiserem opinar. Detalhe: 50,2% dos catarinenses, gaúchos e paranaenses aprovam, índice só superado pelos paulistas, mineiros, cariocas e capixabas (60,4%).

Ações da Weg

As ações da multinacional catarinense Weg, sediada em Jaraguá do Sul, alcançaram um valor de mercado de R$ 223,4 bilhões anteontem, superando a avaliação da Vale, de R$ 219,9 bilhões. Assim, a fabricante de motores elétricos passa a ocupar a segunda colocação entre as maiores empresas da Bolsa brasileira. O ranking das companhias mais valiosas da B3 é liderado pela Petrobras, com R$ 506,7 bilhões.

Aluguel caro

Um índice nacional que mede custo de aluguéis nas capitais brasileiras apurou que São Paulo, sem muita surpresa, tem o custo mais alto. A vice campeã foi Florianópolis. Recife e São Luís aparecem em terceiro e quarto, respectivamente. As capitais vizinhas da região Sul aparecem em 13º e 15º lugares, Curitiba e Porto Alegre, ambas com as cotações muito mais em conta que Florianópolis, cidade onde todo mundo quer passar férias e onde gostaria de morar, mas que cobra caro esse e outros efeitos colaterais.

População de rua

A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, está sendo muito pressionada a buscar uma solução para a crescente população em situação de rua, de que não conhece números. Tem dito que estuda fazer algo como o que vem sendo feito em Chapeco, com internação involuntária de dependentes químicos, com amplo apoio da população mas sob críticas de entidades e defensorias públicas, para quem a ação é de “higienização social”, além de violar a Constituição Federal.

Atrasos de voo

SC contabilizou 3.455 novas ações judiciais relacionadas a atrasos de voo entre janeiro e novembro de 2024. O número representa uma média de 10 processos ajuizados por dia no Estado. Esses processos são motivados principalmente por passageiros buscando reparação por prejuízos causados por atrasos e cancelamentos de voos, questões que têm sido tratadas judicialmente de forma crescente.

Cidadania cara

Em tese, os estimados 4,5 milhões de catarinenses de ascendência italiana tem direito à dupla cidadania, privilégio que hoje tem somente cerca de 100 mil. Mas os sonhos de muitos estão cada vez mais distantes desde o início do ano quando o Congresso da Itália aprovou projeto que encarece tal reconhecimento. Estabelece uma nova taxa de 600 euros (R$ 3.901,06) para cada requerente de cidadania por meio de processo judicial. Atualmente é de 545 euros (R$ 3.543,46) por processo, independentemente do número de requerentes. Com a nova norma, cada indivíduo participante deverá arcar com a nova taxa.

Homofobia

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) manteve, de maneira unânime, decisão que condenou uma escola particular de Florianópolis ao pagamento de R$ 40 mil em indenização a um professor de artes vítima de discriminação em sala de aula devido à sua orientação sexual. O caso é de 2023. Enquanto lecionava para uma turma de ensino médio, bilhetes com xingamentos foram deixados em sua mesa de trabalho, o que ele acredita estar relacionado à sua orientação sexual. Apesar do abalo, o professor continuou a aula. No entanto, ainda no mesmo dia, foi informado que seu contrato não seria renovado, sem que houvesse uma justificativa clara para a decisão.

Porquê é lixo?

Para leitor que questionou o nível aqui atribuído ao programa Big Brother Brasil (“lixo do lixo”) há muitas respostas a dar, fresquinhas. A começar pelo que aconteceu no primeiro dia daquele circo, anteontem, onde uma “celebridade” participante, uma tal de Gracyanne Barbosa, comeu nove ovos. Lógico que jamais se considerou, na rasteira inteligência da “estrela” e sua plateia, que a proteína, consumida em excesso, causa várias complicações orgânicas. O terrível é ver quase toda nossa mídia dando importância a tanta imbecilidade. E isso vai durar três meses!