Brusque estreia no Catarinense contra o Marcílio Dias no primeiro jogo sob o comando de Filipe Gouveia

A era Filipe Gouveia inicia oficialmente para o Brusque nesta quarta-feira, 15, com a estreia no Campeonato Catarinense 2025 no clássico regional diante do Marcílio Dias, em Itajaí. A bola rola no estádio Dr. Hercílio Luz a partir das 20h.

Finalista de quatro das últimas cinco edições, o Brusque vem de um rebaixamento à Série C com muitas repercussões. A queda de receitas deixou o time em problemas financeiros e a opção da atual diretoria é buscar um investidor para administrar o futebol através de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Em meio aos bastidores turbulentos, o clube contratou o técnico português Filipe Gouveia, de 51 anos, que realiza um trabalho no Brasil pela primeira vez. Ele chegou ao clube apenas cinco dias antes da estreia do time e comandou o Brusque em um jogo-treino no último fim de semana, em Guabiruba – empate em 0 a 0 contra o Hercílio Luz.

“Queríamos ganhar, mas o resultado é o menos importante nesse momento. Acima de tudo, estou contente pela atitude e entrega dos nossos jogadores. Temos poucos treinos e muita coisa a melhorar”, disse Gouveia após a partida.

A primeira escalação

O elenco atual tem 14 remanescentes de 2024 e é complementado com diversos jogadores da base e três contratações realizadas até agora, dos meias Robinho, ex-Grêmio, Santos, Palmeiras, Cruzeiro e Avaí, entre outros, e Biel, que jogou a temporada de 2024 pelo Paysandu, que foram titulares no jogo-treino em Guabiruba, além do atacante Guilherme Pira, que estava no futebol iraniano e chegou ao clube nesta segunda-feira, 23.

Um provável Brusque para a estreia em Itajaí tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Éverton Alemão, Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho, Robinho; Diego Mathias, Biel, Paulinho Mocellin. Na entrevista após o jogo-treino com o Hercílio Luz, Gouveia declarou que a escalação que iniciou era “muito perto da que vai jogar na quarta-feira”.

Preparação do Marinheiro

O Marcílio Dias saiu vitorioso de seu último jogo-treino de preparação para o Campeonato Catarinense: 1 a 0 contra o Santa Catarina, estreante nesta edição do estadual, na cidade de Rio do Sul.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Gustavo Poffo, na segunda etapa da partida. O treinador Eduardo Souza utilizou novamente todo o elenco durante o jogo-treino.

O Marinheiro encerrou a temporada de 2024 com o vice-campeonato da Copa Santa Catarina, ao ser derrotado pelo Concórdia. O clube, ao menos, está de volta ao cenário nacional na atual temporada, depois de ter ficado de fora da Série D do ano passado.

O clube apresentou seis reforços para a temporada: Gustavo Modesto (atacante, que estava no Tombense-MG), João Carlos (atacante, São Bernardo), Brendon Sobral (meia, Paysandu), Jeffinho (atacante, Petrolero-BOL), Bonassa (volante, Primavera-SP) e Denner (meia, River-PI).

Retrospecto

Este será o confronto de número 69 entre Brusque e Marcílio Dias. O Quadricolor tem uma vantagem considerável, com 34 vitórias, 12 a mais do que o Marinheiro. Aconteceram ainda 22 empates, dois deles nos últimos dois confrontos, nas quartas do Catarinense 2024 – o Bruscão acabou vencendo nos pênaltis.

O Marcílio Dias não vence o Brusque desde 2020 – 1 a 0, em Itajaí, pela primeira rodada do Catarinense. Desde então, foram quatro triunfos quadricolores e três empates.

Primeira rodada do Catarinense

Encerrado

Joinville 0x0 Figueirense

Quarta-feira, 15

Concórdia x Barra – 19h

Caravaggio x Chapecoense – 19h30

Marcílio Dias x Brusque – 20h

Avaí x Santa Catarina – 20h30

Quarta-feira, 19/2

Hercílio Luz x Criciúma – 20h30

