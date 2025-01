Construtor brusquense Andrea Pedro Baron morre aos 91 anos

O construtor brusquense Andrea Pedro Baron faleceu nesta terça-feira, 14, aos 91 anos. Ele também fundou a Pastoral Familiar na Igreja.

Andrea faleceu no Hospital Azambuja. Ele residia no bairro São Luiz. O sepultamento está marcado para às 15h desta quarta-feira, 15, no cemitério Parque da Saudade.

Ele deixa esposa, com quem era casado desde 1955, sete filhos, 15 netos e cinco bisnetos enlutados.

Obras e Pastoral da Família

Em entrevista ao jornal O Município, Andrea relembrou de algumas obras que fez em mais de 30 cidades, como as prefeituras de Vidal Ramos e Botuverá, igrejas, bancos, residências, escolas e associações em diversos municípios de Santa Catarina e até em Curitiba (PR).

Paralelo ao trabalho de construtor, Andrea participou ativamente com a esposa Lucy de movimentos e pastorais junto à Paróquia São Luís Gonzaga. Eles fundaram a Pastoral Familiar na Igreja na década de 1990.

