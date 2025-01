A previsão do tempo para esta quarta-feira, 15, segue trazendo boas notícias para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre.

Conforme antecipa o meteorologista Piter Scheuer, as condições climáticas se manterão estáveis ao longo do dia, com poucas variações.

Diante disso, o padrão seco deve predominar, diante do sol aparecendo entre variações de nuvens. Há um risco baixo de chuva rápida e isolada, restrito ao meio da tarde em diante.

Scheuer destaca que as temperaturas prometem variar entre 27°C e 30°C, oferecendo um cenário térmico de aquecimento, mas sem extremos de calor.

Tempo firme com ressalvas

Esse cenário meteorológico sinaliza, portanto, favorecer as práticas externas, desde que os moradores estejam atentos à chance de precipitações passageiras.

Em suma, o dia promete ser positivo para compromissos ao ar livre, com um clima predominantemente estável e temperaturas moderadas para o verão, reforçando, pois, a necessidade de cautela diante do risco de chuvas pontuais.

Fonte: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quinta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

