Gastronomia tradicional e boa música: confira as atrações da Festa de Maio em Brusque

A tradicional Festa de Maio da Igreja Luterana de Brusque iniciou no sábado, 18, no Centro Evangélico no Centro da cidade. Mesmo com muita chuva nos dois dias de festejo, famílias e amigos se fizeram presentes no evento que oferece ótimas opções gastronômicas, como o tradicional churrasco de filé-duplo, o procurado cachorro-quente de festa e diversos tipos de doces e bolos.

Pela manhã deste domingo, 19, quem esteve na Igreja da Paróquia Bom Pastor, pelas 9h, pode acompanhar o culto com os Festeiros e o lançamento das celebrações alusivas aos 200 anos da presença luterana no Brasil. A pregação foi realizada pelo pastor Sinodal Alan Schulz.

Logo depois, por volta das 10h30, quem se dirigiu ao Centro Evangélico pode curtir uma música ao vivo com a Banda Master, além de jogar a Roda da Fortuna e se deliciar com os pratos típicos.

“É um momento de alegria, celebração e honra. Ver toda a comunidade reunida, festejando, é algo incrível. Tivemos um culto memorável no templo. Momentos como esse nos lembram como é bom caminhar ao lado da comunidade”, disse o pastor Sinodal Alan Schulz.

Questionado sobre o momento vivido pela Igreja, o pastor Cláudio Schefer lembrou que, embora seja um momento de alegria e confraternização, muitas igrejas luteranas sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul.

“Muitos mantimentos da Festa de Maio foram enviados como doações, e a Igreja continua realizando esforços para ajudar não só os luteranos, mas todo o povo gaúcho. Que momentos como este nos lembrem de celebrar a vida, mas sem esquecer dos irmãos de fé. Nossos corações não estão apenas aqui, estão no Rio Grande do Sul também”.

Gastronomia tradicional

Ao entrar no Centro Evangélico, o primeiro espaço é da equipe que prepara o cachorro-quente de festa brusquense. Cada unidade do lanche, que conta com duas linguicinhas, sai por apenas R$ 6.

Mais a frente, está a churrasqueira da Festa de Maio. Por lá, voluntários também trabalham no preparo do churrasco de filé duplo. O valor é R$ 75.

Os amantes de doce também contam com um espaço para lá de especial na Festa de Maio: a barraca dos bolos. Os preços são variados. O evento se encerra no início da noite deste domingo.

Valores:

Churrasco: R$ 75

Buffet de prato quente: R$ 50

Cachorro-quente: R$ 6

Cervejas e refrigerantes: R$ 7

Água: R$ 3

