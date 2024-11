Gladiador 2 chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

O filme Gladiador 2 chega aos cinemas de Brusque. Ele está disponível no Cine Gracher da Havan e do shopping.

Após testemunhar a morte do herói Maximus (Russell Crowe) nas mãos de seu tio, Commodus (Joaquin Phoenix), Lucius (Paul Mescal) se vê diante de um novo e terrível desafio: forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sua sobrevivência e pela restauração da honra de Roma.

Com a sua casa tomada pelos imperadores cruéis que governam a cidade com punho de ferro, Lucius precisa redescobrir a força e a coragem que um dia o inspiraram. Fascinado pela trajetória de Maximus, Lucius decide seguir seus passos na busca pela glória perdida de Roma.

Gladiador 2 é a sequência direta do aclamado filme dirigido por Ridley Scott. Agora, Lucius não luta apenas pela própria vida, mas pelo futuro do império. Movido pela raiva e com o destino de Roma em risco, ele revisita o passado para encontrar a força necessária para restaurar a honra que foi desmantelada.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

VENOM: A ÚLTIMA RODADA

Dublado / 16h30

GLADIADOR II

Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (somente nos dias 14 e 16)

WICKED

Dublado / 20h (somente no dia 20)

Legendado / 20h (somente no dia 19)

CINE GRACHER 2

ROBO SELVAGEM

Dublado / 15h

OPERAÇÃO NATAL

Dublado / 17h e 20h

CINE GRACHER 3

ARCA DE NOÉ

Dublada / 16h

VENOM: A ÚLTIMA RODADA

Dublado / 18h30

PÁSSARO BRANCO

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 17 e 20)

CINE GRACHER HAVAN 1



GLADIADOR II

Dublado / 17h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 15, 17 e 20)

CINE GRACHER HAVAN 2

ARCA DE NOÉ

Dublado / 15h

AINDA ESTOU AQUI

Dublado / 17h e 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

ROBÔ SELVAGEM

Dublado / 16h

TODO TEMPO QUE TEMOS

Dublado / 18h30

VENOM: A ÚLTIMA RODADA

Dublado / 21h

WICKED

Dublado / 20h (somente no dia 19)

Legendado / 20h (somente no dia 20)

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: