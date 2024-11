Operação da Polícia Civil prendeu 16 pessoas em Brusque nesta quarta-feira; confira novas atualizações

Durante coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, 13, a Polícia Civil de Brusque divulgou novas informações da Operação Castelo de Areia, que investiga atuação de organização criminosa no tráfico de drogas em Brusque.

De acordo com o delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, Fernando Farias, a investigação teve início em agosto do ano passado, quando a organização criminosa foi identificada no município.

No início deste ano, diversas informações foram reunidas pela polícia sobre a facção e na manhã desta quarta-feira, 13, cerca de 120 policiais cumpriram os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Foram expedidas 64 medidas judiciais.

Prisões em Brusque

Em Brusque, foram presas 16 pessoas. Um dos líderes da facção no município foi preso em Castanhal (PA). Ele ficará no Pará até haver a deflagração da ação penal e a prisão ser revertida para preventiva. Após isto será transferido para Brusque. No total, 17 pessoas foram presas, sendo três mulheres.

Os presos em Brusque eram divididos em cargos de cobrança de pessoas em dívidas com a organização e líderes de bairros como Steffen, Águas Claras e Dom Joaquim.

“O líder do bairro coordena a organização nesses bairros. Nada acontece sem a sua permissão. Nesses locais sempre há vários usuários, o que gera um transtorno para os moradores”, diz.

Apreensão e inquérito policial

Foram apreendidos nesta quarta-feira, 13, um quilo de maconha na casa de um dos envolvidos e uma arma de fogo, no bairro Poço Fundo. Durante a semana, todos envolvidos irão prestar depoimento à polícia.

O inquérito policial instaurado apura os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, mas o delegado afirma que, durante a operação, novos crimes podem ser revelados. Fernando afirma que a facção tem participação em homicídios que ocorreram na cidade.

No dia 20 de setembro, 80 quilos de maconha foram apreendidos em Itajaí. Fernando diz que uma das pessoas envolvidas neste caso foi presa em Brusque. De acordo com o delegado, o criminoso mantinha o depósito da droga em Itajaí e fazia a distribuição em Brusque.

*Colaborou: Luiz Antonello

