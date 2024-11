Lei Paulo Gustavo: edital distribuirá R$ 98 mil para artistas e empresas culturais de Brusque; saiba as normas e como se inscrever

A partir desta quinta-feira, 14, a Fundação Cultural de Brusque abre inscrições para o Edital de Premiação 06/2024, destinado a distribuir recursos remanescentes da Lei Paulo Gustavo. Ao todo, o edital distribuirá R$ 98.002,03.

O edital é voltado a premiar artistas, empresas culturais e coletivos que atuam no município há, pelo menos, cinco anos, com atuação comprovada no segmento audiovisual, bem como nas demais áreas da cultura, observadas as categorias descritas no Anexo I do Edital.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 25 de novembro, podendo ser realizadas por meio de formulário disponível no site da Fundação Cultural.

As categorias incluem Pessoas Físicas maiores de 18 anos, Pessoas Jurídicas (com ou sem fins lucrativos), Microempreendedores Individuais (MEI), além de grupos ou coletivos culturais, sem CNPJ, desde que representados por pessoa física ou jurídica.

O diretor da Fundação Cultural de Brusque, Igor Balbinot, reforça o convite a todos os artistas e produtores culturais.

“Convidamos a todos para que aproveitem esta oportunidade e participem do edital, uma iniciativa que reconhece e valoriza o impacto da cultura na comunidade brusquense”.

Leia também:

1. Reeleito em Guabiruba, Valmir Zirke promete concluir mandato e concorrer a deputado só em 2030

2. Duas mulheres ficam gravemente feridas após colisão entre duas motos na Antônio Heil

3. Mulher que morreu após grave acidente entre carro e carreta na BR-470 é identificada

4. Saiba como foi acampamento da família em escola de Guabiruba

5. Brusque será reconhecida por inovação digital em congresso de cidades inteligentes



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: