Goste ou não, catarinense logo precisará de um manual de climatologia

Manual meteorológico

Goste ou não de informações sobre o tempo, o catarinense logo vai precisar de um manual de meteorologia ou climatologia. A maioria já sabe o que é furacão e tornado, mas muitos desconhecem alguns novos fenômenos na área que, parece, terem escolhido justamente SC para se mostrar. Nas últimas horas adicionou-se a lista a chuva preta, em municípios do Oeste. Lista que tem o recente tsunami meteorológico, ocorrido em Laguna, e uma tal de chuva orográfica, também conhecida como chuva de relevo, que ocorre quando a nuvem encontra um obstáculo. Este processo a intensifica e proporciona precipitações.

Saúde judicializada 1

Acerca de nota, ontem, sobre o assunto: o Supremo Tribunal Federal acolheu tese da Procuradoria Geral de Justiça de SC, dando-lhe repercussão geral e assim servindo para futuras decisões semelhantes, que propõe a inclusão da União nos processos judiciais em que se pedem medicamentos não incorporados ao SUS. Como informado, o governo estadual estima gastar a absurda soma de R$ 710 milhões bancando tal conta neste ano.

Saúde judicializada 2

Pela decisão, as ações com pedidos de medicamentos não disponíveis no SUS, mas homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em que o valor da causa (correspondendo ao fornecimento anual do medicamento) seja superior a 210 salários mínimos, tramitarão na Justiça Federal – cabendo exclusivamente à União responder à ação e arcar com a integralidade dos custos. Nos processos com valor da causa abaixo dessa quantia, a União será responsável pelo ressarcimento de 80% do valor pago pelos Estados na compra de medicamentos oncológicos e de 65% do preço pago por outros remédios de alto custo, cabendo ao Estado apenas o percentual restante.

Rim

Nesta semana, o Ministério da Saúde iniciou a campanha “Setembro Verde”, para conscientizar os brasileiros sobre a importância da doação de órgãos. Entre janeiro e junho deste ano, foram realizados 140 transplantes de rins pelo SUS em SC. Além disso, os transplantes de fígado chegaram a 64.

Resposta

Sobre publicação, aqui, acerca do assunto: a Secretaria de Estado da Educação garante que 90% das escolas da sua rede têm atestado de funcionamento atualizado e que os restantes estão em vias de regularização.

Linguagem de gênero

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, foi quem mandou cancelar a última etapa, que seria domingo passado, 8, do projeto Palhaçaria para Todes, que tinha iniciado três dias antes na cidade. Se quem batizou o evento tivesse melhor bom senso e dado o nome de Palhaçaria para Todos, provavelmente tudo teria acontecido normalmente. Vivemos tempos cada vez de menos tolerância. E por causa de uma vogal!

Mel pirata

O mel produzido em SC, tido e comprovado como um dos melhores do mundo, tem sido alvo de vigaristas. Encontram-se no mercado produtos rotulados como “preparados de mel”. É tanta falsificação que o Ministério Público e a Polícia Civil estão fazendo monitoramentos, para agir.

Coração

Como se afirmou neste espaço, o principal hospital da região Oeste, o Regional, de Chapecó, não tem credenciamento junto ao SUS para atuar na área de cardiologia. Curioso: tem os equipamentos, equipe profissional e já realiza angioplastias, mas só para particulares e usuários de planos de saúde.

Quem?

Muita gente está se fartando dos milhares de influenciadores e influenciadoras que fazem de tudo para aparecer. O que dizer de uma tal de Virginia Fonseca (quem é esta “celebridade”?) que pontuou ontem nas redes mostrando sua barriga quatro dias após parir um filho, cujo pai é outra “celebridade”, Zé Felipe!

Descarbonização

O Grupo Malwee, de Jaraguá do Sul, anunciou a criação da primeira malha brasileira que efetua o processo de descarbonização. O gás carbônico do ambiente é capturado pela peça e eliminado na lavagem. A novidade foi apresentada esta semana na London Fashion Week.

Intromissão

O ministro “supremo” Flávio Dino se acha presidente do país. Pediu mais bombeiros para Estados em que há queimadas. Quem vê de fora tem a impressão de que o presidente Lula não existe.