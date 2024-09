Quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim e tem planos para atividades ao ar livre neste fim de semana, deve estar atento às condições climáticas.

Isso porque a frente fria que adentrou a região na sexta-feira, 13, continuará impondo mudanças no panorama seco e poluído pela fumaça das queimadas, trazendo um novo cenário.

Além disso, a queda nas temperaturas será significativa e o domingo trará uma baixa sensação térmica, exigindo assim o uso constante de casacos.

Atenção especial também aos volumes de chuva previstos, que podem causar elevação no nível do rio Itajaí-Mirim.

Para mais detalhes sobre esta síntese apresentada acima, consulte o boletim meteorológico emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, disponível logo após a foto.

Brusque no fim de semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Neste boletim trazemos a previsão do tempo para Brusque e região, com foco pois no que esperar para este fim de semana.

O cenário climático que se desenha é de instabilidade, prometendo umidade e queda das temperaturas.

Isso porque a frente fria que chegou à região na sexta-feira seguirá impondo sua influência, inclusive colocando fim ao período seco e ajudando a dissipar a fumaça das queimadas.

A chuva deve ocorrer em diversos momentos, tanto neste sábado quanto no domingo, com acumulados sinalizando índices expressivos no somatório dos dois dias.

Além disso, a condição de trovoadas faz parte da previsão e, portanto, não pode ser descartada.

Diante dos volumes pluviométricos previstos, é importante que a população fique atenta ao nível do rio Itajaí-Mirim, que pode eventualmente sair da calha, especialmente entre domingo e segunda-feira.

Quanto à possibilidade de sol, ele até pode aparecer em alguns momentos de melhoria. No entanto, sua presença será breve, já que seu brilho logo será ofuscado pela predominância das nuvens.

Frio chegando a Brusque

No domingo, o frio úmido irá potencializar uma sensação térmica reduzida, com temperaturas ficando abaixo dos 20°C, o que vai exigir o uso constante de casacos.

Portanto, os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim devem se preparar para um fim de semana chuvoso, úmido e frio, com atenção especial ao risco de transtornos devido às precipitações volumosas esperadas.

Sendo assim, para aqueles que têm planos de atividades externas, é essencial prestar atenção especial às condições climáticas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Houve registro de chuvas durante o período, e os leitores podem acompanhar os volumes acumulados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme descrito nos locais correspondentes em anexo. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

