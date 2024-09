Carro com placas de Brusque capota na SC-108, em Gaspar, e motorista não é encontrado no local

Na noite desta sexta-feira, 13, por volta das 23h, um acidente foi registrado na rodovia SC-108, no km 109, no bairro Barracão, em Gaspar. O veículo envolvido, um Volkswagen Golf Highline, com placas de Brusque, saiu da pista e caiu em um barranco.



A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar, os policiais constataram que o motorista não estava mais no local.

De acordo com as informações preliminares colhidas no local, o carro seguia no sentido Brusque-Gaspar quando saiu da pista e acabou caindo em um barranco à direita do acostamento.

A PMRv segue investigando o caso, buscando identificar o motorista responsável pelo acidente e entender as circunstâncias do acidente.

