Governador cita duas barragens previstas para o Vale do Itajaí, mas não menciona Botuverá

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), concedeu entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, programa da NSC TV, nesta sexta-feira, 22, e, quando perguntado sobre obras previstas para mitigar impactos das chuvas no estado, não citou o projeto da barragem de Botuverá.

Jorginho afirmou que o governo planeja “construir duas barragens”, nas cidades de Mirim Doce e Petrolândia, no Alto Vale. Ele citou que o orçamento é de R$ 50 milhões para cada uma.

Ele ainda destacou que está fazendo um esforço grande para realizar dragagens no rio Itajaí. Uma das ações será entre Rio do Sul e Lontras, na usina Salto Pilão. “É um projeto grandioso para dar ânimo à população do Alto Vale e Vale do Itajaí, para que eles não se desesperem e fiquem lá. Tem gente que quer ir embora, o governo precisa e vai fazer ações”, disse na entrevista concedida ao Bom dia Santa Catarina.

Em busca de respostas

Recentemente, prefeitos e políticos da região de Brusque enviaram um ofício ao governador Jorginho Mello (PL) e aguardam um encontro com o chefe do Executivo estadual. A obra voltou ao centro das atenções após as recentes cheias e a enchente de 2023 em Brusque.

Em entrevista ao jornal O Município, o prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB) ressaltou que o projeto está pronto, inclusive licenças ambientais, e que vai cobrar do governo do estado uma posição caso a reunião não seja marcada em breve.

O secretário-adjunto de Infraestrutura de Santa Catarina, Ricardo Grando, afirma que as barragens são prioridades para o governo e que há alta demanda de diversas cidades do Vale do Itajaí.

Esperança para o trânsito do região

Na mesma entrevista, quando perguntado sobre obras para melhorar o trânsito no estado, Jorginho citou o grande investimento que o governo está fazendo em rodovias estaduais e estabeleceu o trevo da Antônio Heil com a BR-101, em Itajaí, que dá acesso a Brusque, como uma das prioridades para 2024.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: