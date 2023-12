Mulher é agredida pelo companheiro após se negar a usar drogas com ele em Camboriú

Uma mulher de 34 anos foi agredida pelo companheiro após se negar a usar drogas com ele em Camboriú na madrugada desta sexta-feira, 22. O caso aconteceu por volta das 2h30 na rua Justina de Souza Pena.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, a mulher estava em frente ao prédio com o filho de 10 anos. Ela estava na calçada e chorando.

Ela relatou que saiu com seu companheiro, um homem de 48 anos, e foram em uma conveniência junto com o filho. Segundo ela, o homem é usuário de drogas e constantemente discute com ela por se negar a usar drogas com ele.

Agressões

Durante uma discussão na noite de sexta, o homem passou a ameaçá-la dizendo que se ela chamasse a polícia ele a iria matar.

No momento em que o casal chegou no portão do condomínio, a mulher saiu do carro em direção ao apartamento, onde o homem começou a agredi-la.

Ele a enforcou com as mãos e deixou diversas marcas pelo corpo. Em determinado momento, trancou a mão da mulher na porta do quarto, quebrando as unhas e causando escoriações com sangramento no membro.

Após as agressões, o homem se trancou no quarto e a mulher saiu para a rua e acionou a PM. Foi dada voz de prisão ao homem e ele foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

