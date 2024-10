Governador Jorginho Mello destaca ações em encontro com Associação Catarinense de Jornais

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Comunicação, João Paulo Gomes Viera, receberam na quinta-feira, 10, pela manhã, na Casa da Agronômica, o presidente da Associação Catarinense de Jornais (ACJ), Cristiano Carrador, e o vice-presidente de finanças, Lenoires da Silva.

A ACJ é formada pelos nove maiores jornais de Santa Catarina: O Município (Brusque), Diário do Sul (Tubarão), Diário do Iguaçu (Chapecó), Tribuna de Notícias (Criciúma), Notícias do Dia (Florianópolis), Diarinho (Itajaí), O Correio do Povo (Jaraguá do Sul), Correio do Sul (Sombrio) e A Gazeta (São Bento do Sul).

Na conversa, o governador relatou suas principais ações no comando do Executivo catarinense até agora e falou também sobre os projetos para o futuro. “Tivemos grandes desafios em 2023. Começamos nossa gestão com uma projeção de déficit de quase R$ 3 bilhões, mas conseguimos enfrentar as adversidades com muito trabalho, diálogo e cooperação”, destacou o governador.

Durante o encontro, o governador Jorginho Mello destacou algumas ações de sua administração, como o mutirão de cirurgias eletivas – onde Santa Catarina foi o que mais realizou intervenções dentro do Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF).

Em 2023 Santa Catarina foi destaque e esse ano segue na primeira posição do ranking não só em números proporcionais, mas também em números absolutos. Foram realizadas 69.306 mil cirurgias eletivas entre os meses de fevereiro a abril.

O Universidade Gratuita também foi citado pelo governador como o maior programa estadual de formação superior do Brasil. É o apoio para quem quer permanecer em uma universidade mas tem dificuldade para pagar as mensalidades. Serão R$ 1,2 bilhão investidos até 2026, gerando até 70 mil vagas. O programa contempla várias universidades e centros universitários de todas as regiões do Estado.

Outra ação de destaque é o Estrada Boa, que somente este ano soma R$ 1,4 bilhão em investimentos já liquidados e pagos em melhorias nas rodovias estaduais. Esse valor supera o investimento realizado em 2022 de R$ 1,2 bilhão em infraestrutura e a meta é encerrar 2024 com mais de R$ 2 bilhões em obras realizadas por meio do Estrada Boa.

