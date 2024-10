Motorista fica ferida após capotar carro em Nova Trento

Uma motorista de 34 anos ficou ferida após capotar o carro no quilômetro 142, da rodovia SC-108, no bairro Indaiá, em Nova Trento. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 10.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência por volta das 14h30. Ao chegar no local, a mulher que dirigia o veículo, com placas de Mafra, apresentava ferimentos leves.

Ela transitava pela rodovia SC-108, no sentido Nova Trento à São João Batista, quando nas proximidades do km 142, a condutora perdeu o controle do carro, saiu de pista e chocou-se contra um barranco.

Ela foi encaminhada ao Posto de saúde de São João Batista pelo Corpo de Bombeiros.

