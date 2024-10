Mutirão de Castração está com inscrições abertas em Brusque

No domingo, 20, ocorrerá a quarta edição do Mutirão de Castração no bairro Dom Joaquim, na rua Ludovico Merico, número 52. Nesta edição, os bairros Dom Joaquim, Cedrinho, Cedro, Thomáz Coelho, São João e Paquetá têm vagas abertas somente para inscrições de gatos.

Os interessados devem cadastrar seus animais de estimação pelo formulário on-line. Os gatos devem estar em caixa de transporte e não há limite de peso para o procedimento.

A ação será realizada das 7h30 às 12h, ao lado da Unidade Básica de Saúde. Para todas as castrações serão fornecidos kits de medicamentos pós-operatório, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica.

Até o momento, já foram realizadas 528 castrações de cães e gatos nas três primeiras edições. A previsão é que, até o final do ano, sejam realizadas cerca de 1.300 castrações, com um investimento aproximado de R$ 300 mil.

