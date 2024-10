As equipes Sub-8 e Sub-10 do Guarani Futsal estrearam apenas com vitórias na sexta Copa Santa Catarina, realizada no sábado, 5, em Balneário Camboriú. Elas venceram suas duas partidas e se classificaram à segunda fase na liderança de seus respectivos grupos e categorias.

No Sub-8, o Guarani venceu o SpacaBlu, de Blumenau, por 4 a 1. Depois, venceu o tradicional JEC/Krona, de Joinville, por 4 a 3, após ter saído perdendo por 2 a 0.

O time Sub-10 aplicou 5 a 1 sobre a APADF, de São João Batista, e 3 a 0 sobre o JV Sports, de São Bento do Sul.

“É um processo lento e contínuo com as categorias menores, trabalhamos sem perspectivas de resultados num primeiro momento. No Sub-10, estamos há dois anos trabalhando o rendimento. No Sub-8, montamos o grupo este ano”, comenta o professor e técnico Zé Carlos Torresani.

“Sendo assim, os resultados conquistados no fim de semana, em uma competição tão importante, servem para estimular mais ainda as crianças e principalmente os pais, que apoiam e acreditam no trabalho que vem sendo realizado”, completa.

A segunda fase da Copa Santa Catarina será realizada em 20 de outubro.

