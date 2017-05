Grávida de cinco meses desmaia e bate cabeça no meio fio, em Guabiruba

Uma mulher de 25 anos, grávida de cinco meses, foi conduzida ao Hospital Azambuja com suspeita de traumatismo craniano, após passar mal, no estacionamento do Supermercado Archer, na manhã desta segunda-feira, 29, no Centro de Guabiruba.

O Corpo de Bombeiros relata que a mulher sofreu um desmaio e ao cair, bateu com a cabeça no meio fio da calçada. Com a queda, ela apresentou uma crise convulsiva.

Ela foi imobilizada pelos socorristas, consciente e desorientada e foi levado ao hospital para cuidados médicos.