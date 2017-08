Grêmio faz seleção para categorias de base no fim de semana, em Brusque

O Grêmio de Porto Alegre realiza no próximo fim de semana, em Brusque, uma seleção de talentos para suas categorias de base. Avaliadores do clube estarão no estádio Augusto Bauer, no sábado, 19, e no domingo, 20, para selecionar os melhores em cada posição.

A avaliação, que está sendo feita em parceria com o Clube Atlético Carlos Renaux, tem o foco de captar atletas para treinar no clube, no Rio Grande do Sul.

“O Grêmio tem um planejamento direcionado a valorizar categoria de base, o grande exemplo a gente observa nos resultados. O time titular tem 80% de atletas formados na base. E o elenco todo que atua na temporada, também é 80% formado na base”, afirma o organizador do evento, o representante e observador do Grêmio Luis Humberto Padula.

As inscrições já estão abertas, porque há limite de atletas que podem ser observados, e podem ser feitas no local, no dia da avaliação, ou antecipadamente, por telefone (detalhes no fim da matéria).

No sábado, as inscrições serão feitas somente pela manhã, porque às 13h inicia a avaliação, que vai até o fim da tarde, sendo retomada no domingo, às 8h.

A avaliação será feita por profissionais do Grêmio, e será focada em fundamentos do futebol e atuação coletiva, a partir de formação de equipes, com confronto entre elas. Haverá ainda testes específicos para goleiros, jogadores de defesa, de meio campo e ataque.

Segundo Padula, não há um limite de atletas que podem ser selecionados para ir a Porto Alegre.

“O objetivo é encontrar pedras preciosas a serem lapidadas. A gente não pode limitar este número, pois estaríamos podando oportunidades para os atletas”, justifica.

Os que forem escolhidos serão preparados, aqui em Brusque, para a viagem até a capital gaúcha. Lá, eles se apresentarão e passarão por uma nova fase de avaliação. Se passarem nesta fase, tornam-se atletas das categorias de base do Grêmio.

O evento terá a presença de Ancheta, ex-zagueiro do Grêmio, atualmente observador técnico do clube, que jogou a Copa do Mundo de 1970 pela seleção do Uruguai.

Serviço

Inscrições

Gratuitas, pelos telefones 3044-4420, 99708-9999 e 99103-8131 ou no local da avaliação no sábado, 19, pela manhã; é preciso informar a posição que joga, e enviar uma foto do rosto e RG;

Quem pode participar

Nascidos entre 2001 e 2002;

O que levar no dia

RG, chuteiras, caneleiras, meião e calção.