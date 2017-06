Greve geral cria feriadão extraoficial aos adeptos

Menos vereadores

Está começando por Tubarão uma saudável discussão que deveria chegar a outras cidades de SC. Trata-se da diminuição do número de vereadores que, no caso da cidade sulina, poderá passar dos atuais 17 para 12, a partir da legislatura de 2021. Se fosse feito um plebiscito, seguramente na maioria dos municípios a população votaria a favor da proposta, principalmente em Florianópolis, cujo Legislativo é historicamente inchado e corrupto. Especialmente corrupto.

Malandragem

É a mais pura verdade o que muitos constatam: a greve de 24 horas, hoje, uma oportuna sexta-feira, início de fim de semana, acrescenta um novo feriadão ao calendário. Como é rotina dos malandros, a grande maioria não vai às ruas; apenas tira todo proveito da folga.

Começo do fim

Depois de dez anos de tramitação, finalmente está perto do fim a concessão de aposentadoria vitalícia a oito ex-governadores de SC. Em outro momento de lucidez, a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade proposta de emenda à Constituição que acaba com o privilégio, que de 2006 até agora custou R$ 40 milhões ao contribuinte catarinense.

Farsa

Apenas 18 pessoas decidiram, em “assembleia”, em Brasília, anteontem, a greve geral de 27 mil bancários da capital federal, hoje. Nada diferente das “assembleias” de várias categorias e de centrais sindicais em SC e em Florianópolis, acerca da mesma deliberação. Uma farsa.

É contra

A deputada Luciane Carminatti (PT), autora de projeto aprovado na Assembleia Legislativa que assegura segundo professor na sala de aula, foi informada de que o governador Raimundo Colombo promoverá uma ação direta de inconstitucionalidade contra a obrigação.

Bafão

É assunto de muitas rodas em Florianópolis a notícia de que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República pedido de abertura de inquérito contra o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, por suposta agressão verbal e física à sua mulher, Élida Souza Matos. No despacho, Mello também determinou o fim do sigilo do processo. Gonzaga tem origens familiares na capital catarinense.

Mágica

Voz do governador Raimundo Colombo na Assembleia Legislativa, o deputado Gelson Merísio (PSD) votou contra o projeto que destina 1% do orçamento do estado para emendas dos deputados estaduais (R$ 5,1 milhões cada um, por ano) e desafiou os colegas como fazer a mágica: de onde tirar de 100% os percentuais de 1% para tais emendas e 3% a mais, que foi o aumento aprovado, pelos próprios deputados, para os gastos com saúde. Daqui a pouco seguramente vai aparecer alguém defendendo o aumento de impostos. A conferir.

Cidadania

O governo italiano anunciou ontem que estuda ampliar as regras de direto à cidadania para crianças estrangeiras que nasceram no país ou vivem em território italiano. Mudanças que só afetam estrangeiros que moram lá. Para os brasileiros, a não ser expatriados que se encaixem nos requisitos, nada muda. Só com dupla cidadania. No Consulado da Itália em Curitiba há 90 mil catarinenses com pedido encaminhado e está quase tudo parado. São filhos, netos, bisnetos ou tataranetos de italianos querendo outra nacionalidade, já que a brasileira está com seu cacife cada vez mais baixo.

Case

O exemplo bem-sucedido da Fábrica de Estofados Catarina, instalada na unidade prisional de São Cristóvão do Sul, no Planalto Catarinense, se converteu no 14º case vencedor do Prêmio Empresa Cidadã pela PalavraCom, agência de comunicação de Florianópolis. O reconhecimento da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de SC contempla a empresa do Grupo Berlanda, que oferece oportunidades de ressocialização para os detentos do sistema carcerário catarinense. A entrega solene do prêmio será no dia 20 de julho, em Chapecó.

Reconhecimento

Projeto do governo do estado em tramitação pelo Legislativo faz um reconhecimento: os benefícios concedidos aos guarda-vidas civis que são contratados anualmente, durante a temporada de verão, para cuidar da segurança dos banhistas no litoral de SC, serão estendidos também aos bombeiros comunitários, como ressarcimento das despesas com alimentação e transporte e seguros de vida e saúde, entre outros.

DETALHES

Nas próximas semanas o calendário oficial de eventos de SC ganhará mais um acréscimo. É a Festa Nacional do Steinhaeger e do Xixo, realizada em Porto União.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 75/2016, do deputado Edinho Bez (PMDB-SC), que inclui no calendário turístico oficial do país a Festa do Vinho Goethe, no distrito de Azambuja, em Pedras Grandes, no sul de SC. O projeto vai a Plenário em regime de urgência.