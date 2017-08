Guarani mantém 100% no estadual Sub-13 e avança para segunda fase

O Clube Esportivo Guarani fechou a segunda fase do Campeonato Catarinense Sub-13 jogando em casa e, novamente, conseguiu superar com tranquilidade os dois adversários: Apama (Blumenau) e Colégio São Bento (Criciúma). Jogando no Ginásio do clube, a equipe brusquense tinha dois objetivos traçados que eram manter o 100% de aproveitamento e tentar melhorar o saldo de gols. As duas missões foram completas com ótimas apresentações.

O primeiro desafio foi sem dar a menor chance aos blumenauenses da Apama, vencendo por 7 a 1. No sábado o confronto era diante dos meninos de Criciúma, com vitória por 4 a 2. Em mais um jogo muito seguro vitória por 6 a 0 contra São Bento. Com os resultados desta segunda fase o Guarani tem grandes possibilidades de terminar entre os 4 primeiros e na terceira fase novamente decidir a vaga para etapa seguinte em Brusque.