Guarda de Trânsito recupera em Brusque veículo furtado em Itajaí

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) recuperou na tarde desta sexta-feira, 21, no Centro, um Fiat Uno branco, placas LXR 9250, de Itajaí, que foi furtado em abril.

O veículo foi recuperado após passar em alta velocidade pela Avenida Cônsul Carlos Renaux. Os agentes da GTB desconfiaram e entraram em contato com a Polícia Militar para pegar informações sobre o veículo. A PM, então, constatou que o veículo era furtado.

O carro foi abordado na rua Alberto Torres, no Centro, e o motorista, Mauricio Tamasia, 29 anos, tentou fugir da GTB e da PM. O motorista também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o licenciamento do carro atrasado.

À polícia, o motorista disse que comprou o carro do gerente de uma casa noturna. Ele foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

O veículo foi furtado no dia 2 de abril, no bairro São Vicente, em Itajaí.