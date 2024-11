O ciclista Guilherme Ribeiro conquistou medalha de prata para Brusque na final do BMX dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) nesta segunda-feira, 18, em Concórdia. Pedro Queiróz, de Itapema, conquistou o ouro, com Augusto Pisetta, de Jaraguá do Sul, completando o pódio. A prata marca o retorno do brusquense às competições, após lesão na coluna sofrida no início do ano.

Campeão brasileiro de BMX em 2023, Ribeiro perdeu quase todo o ano de 2024 por conta de um acidente. Durante a preparação para o Campeonato Brasileiro, uma queda causou lesões nas vértebras L3 e L5, na região lombar.

“Fiquei feliz com o resultado, porque eu diria que passei por uma das fases mais duras da minha vida. Esse ano eu pleiteei uma vaga olímpica, que não consegui. E era o atual campeão brasileiro, mas não pude disputar e nem pude defender meu título”, explica.

“Para mim, foi muito duro, não vou mentir. Tive crises de depressão, crises de ansiedade e cheguei a perder 8 quilos na balança”, completa.

O piloto tem familiaridade com os Jasc, tendo sido campeão do BMX em 2022. Em 2024, a prata possui uma sensação diferente, depois de um longo tempo sem competir. “Voltar depois de tudo isso e conseguir competir nos Jogos Abertos, não estando na minha melhor condição, eu só queria ter a oportunidade de sentir o frio na barriga, na adrenalina de competir novamente e ter finalizado com medalha de prata foi muito especial.”

De volta às pistas, 2025 é um ano para retomar o mais alto nível e a ascensão na carreira. “Tenho um objetivo grande, que é ser campeão brasileiro novamente, depois de tudo que eu passei esse ano. (…) Começar a trabalhar forte em 2025 e entrar no alto nível para em 2028 conseguir uma vaga para as Olimpíadas. Seria isso o meu maior objetivo”, afirma.

Outras medalhas

No ciclismo, Brusque teve ainda duas pratas com André Gohr, no contrarrelógio individual e na prova de estrada. As provas foram realizadas no sábado, 16, e no domingo, 17, respectivamente.

Com os resultados, o município obteve o quarto lugar na classificação da modalidade, somando três pontos para o quadro geral.

