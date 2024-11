Carro não consegue cruzar rodovia Ivo Silveira a tempo e motociclista atinge veículo; dois ficam feridos

Duas pessoas ficaram levemente feridas em um acidente na rodovia Ivo Silveira (SC-108), bairro Bateas, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 19. A colisão aconteceu durante uma manobra realizada pelo carro envolvido no acidente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, a motorista do carro transitava sentido Gaspar a Brusque e tentou cruzar a pista para acessar a rua BA-063. No entanto, não deu tempo para realizar a manobra e o motociclista que vinha no sentido contrário atingiu o veículo.

Tanto a mulher de 30 anos condutora do carro quanto o motociclista, um homem de 29 anos, foram encaminhados ao Hospital Azambuja pelo Samu. A PMRv informou que não foi possível ouvir os envolvidos, já que haviam sido conduzidos ao hospital.

A região da rua BA-063 fica no perímetro urbano da rodovia. Ainda conforme a polícia rodoviária, o limite de velocidade no local do acidente é de 80 quilômetros por hora. Após a colisão, o trecho foi sinalizado e a PMRv registrou um boletim de ocorrência.

