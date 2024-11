Eduardo Costa fará show em Brusque em dezembro

O cantor sertanejo Eduardo Costa se apresentará em show em Brusque no dia 14 de dezembro. O evento acontecerá na Sociedade Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha. Trata-se de mais uma edição do Gourmet Show, apresentado pelo Schmitt Buffet e Eventos.

Em vídeo para divulgar a apresentação, o sertanejo disse que está com saudades de Santa Catarina e prometeu fazer o melhor show da carreira. A abertura está marcada para 20h. A dupla Edson e Geison se apresenta antes de Eduardo Costa.

“Alô, galera de Santa Catarina, galera maravilhosa de Brusque. Estou passando para mandar um beijo e dizer que no dia 14 de dezembro farei um grande show junto com vocês. Eu prometo fazer o melhor show da minha vida. Vou cantar muita moda apaixonada”, disse o cantor.

Eduardo Costa é autor de diversas músicas sertanejas. Uma das composições recentes e famosas é “Ainda Tô Aí”, lançada em 2020. Já é possível reservar mesas para o show por meio do site One Ticket. Acesse mais informações sobre o evento clicando aqui.

Assista ao vídeo

Ainda Tô Aí – Eduardo Costa

