Padre Diomar Romaniv deixará paróquia São Luís Gonzaga; novo pároco é anunciado

O padre Diomar Romaniv, pároco da paróquia São Luís Gonzaga, será transferido para a paróquia São Cristóvão, em Itajaí, no começo de 2025. O sacerdote confirmou a informação ao jornal O Município na noite desta terça-feira, 19. O padre Hélio Feuser será o novo pároco.

De acordo com Diomar, a mudança deve ocorrer no final de janeiro. Futuro pároco, Hélio Feuser atualmente está na paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul.

O padre Tiago Araújo, que estava em Brusque e havia sido transferido para o seminário São José, em Rio Negrinho, vai voltar para a cidade para ser diretor do convento. Padre Paulo Eurico Krautler, que atua em Brusque, vai para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Gravatal, para ser vigário. Padre Paulo Vanderlei Riffel deixa Brusque e vai para Catedral São João Batista, em Rio do Sul, paróquia em que será vigário.

Lindolfo Neves Braga, sacerdote da paróquia São José, em Botuverá, será transferido para a paróquia São Luís Gonzaga. Padre Claudio Piontkewicz, que está na Casa Padre Dehon, em Brusque, vai para a paróquia São Cristóvão, em Itajaí, e será vigário.

