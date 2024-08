Em 18 de agosto de 2019, o Brusque se tornou campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, consagrando a campanha do acesso e impulsionando sua mudança para uma outra prateleira do futebol nacional. Ainda é o único clube catarinense que venceu a quarta divisão nacional, e o último do estado a conquistar o acesso à Série C.

O empate em 2 a 2 no tempo normal contra o Manaus tem, até hoje, o recorde de público presente na Arena da Amazônia: 44.896 torcedores, número superior a jogos da Copa do Mundo e clássicos do Rio de Janeiro. O quadricolor nunca jogou para tantos torcedores num estádio, nem antes, nem depois daquela final.

Aos dois minutos de jogo, o placar foi aberto por Júnior Pirambu, de calcanhar. O Manaus empatou ainda no primeiro tempo, com Vandinho, aos oito. E virou aos 15 da segunda etapa, com Mateus Oliveira. Thiago Alagoano deixou tudo igual aos 37. O jogo foi para os pênaltis. Na sexta cobrança, Márcio Passos mandou para fora. Zé Carlos converteu sua cobrança e o Brusque se tornou campeão brasileiro da Série D.

Após uma campanha ruim no Campeonato Catarinense, o time foi reformulado a partir da chegada do técnico Waguinho Dias. Chegaram jogadores como Thiago Alagoano e Júnior Pirambu, que estão eternizados na história do clube.

O Brusque se classificou no primeiro lugar de seu grupo, ganhando os cinco primeiros jogos, e passou da segunda fase pela primeira vez, em duelos com o Hercílio Luz. Nas quartas de final, contra a Juazeirense-BA, e nas semifinais, contra o Ituano, conseguiu reverter as derrotas sofridas fora de casa.

Primeiro, a vitória por 4 a 0, em 21 de julho daquele ano, confirmou o acesso do quadricolor. No feriado municipal de 4 de agosto, os 2 a 0 sobre o Ituano levaram o confronto aos pênaltis, nos quais brilhou o goleiro Dida.

Aliás, aquele time, formado por 22 atletas, era invencível no Augusto Bauer. Ganhou todos os seus jogos em casa até o jogo de ida da final, terminado em 2 a 2.

Do time campeão da Série D, apenas Ianson permanece no Brusque. Muitos já encerraram suas carreiras. Em 2024, Airton e Thiago Alagoano lutam por mais um acesso na Série D, comandados por Waguinho Dias no Treze-PB.

Confira por onde passaram os campeões da Série D após a conquista do título:

Goleiros



Dida

Aposentado

38 anos

Herói no jogo de volta da semifinal, no qual defendeu um pênalti, Dida esteve no Brusque até a Série C de 2020, participando da campanha do acesso. Depois, disputou o Catarinense pelo Metropolitano, e pendurou luvas e chuteiras após o rebaixamento do time blumenauense.



Otávio

Avaí

31 anos

O terceiro goleiro do Brusque não chegou a entrar em campo durante a Série D. Foi campeão também da Copa Santa Catarina 2019. Passou por Camboriú, Hercílio Luz, Esportivo-RS e Guarany de Bagé (RS), Brasil-RS e Campinense-PB. Em 2023, voltou ao Avaí, clube em que foi formado.



Zé Carlos



Sem clube

38 anos

Sempre um líder no elenco, Zé Carlos esteve no Brusque até o fim da temporada 2021. Teve passagens por São Bento-SP, Metropolitano, Floresta-CE e Inter de Limeira-SP. Em 2024, disputou a Série B do Catarinense com o Camboriú, caindo nas semifinais para o Santa Catarina.

Lateral-direito



Edílson

Paysandu

29 anos

Após o título da Série B, Edílson terminou 2019 emprestado à Ponte Preta. Voltou ao Brusque em 2020 e ficou no clube até 2022, disputando a Série B do Brasileiro e conquistando o Campeonato Catarinense. Teve uma rápida passagem pelo Concórdia em 2023 e, desde então, defende o Paysandu.

Zagueiros



Cleyton (aposentado)

Aposentado

35 anos

O zagueiro marcou época no Brusque, com cinco títulos e passagens de 2012 até 2021. Depois da Série D, Cleyton só deixou o clube ao fim do Catarinense de 2021, mas não entrou em campo nesta competição. Depois, participou da campanha do título da Série B estadual com o Barra, e disputou a elite em 2022. Também passou por Itabaiana, Carlos Renaux e Esportivo-RS. Pendurou as chuteiras em 2023, e vem disputando campeonatos amadores, inclusive em Brusque.



Magrão

Aposentado

34 anos

Chegou ao Brusque emprestado pelo rival Marcílio Dias. Após o título da Série D, retornou ao Marinheiro, sendo personagem importante do clube até 2021, quando deixou a equipe após o final do contrato. Em 2022, foi anunciado pelo Rio Claro-SP, o último clube de sua carreira.



Neguete

Sem clube

37 anos

Outro defensor que fez história no Brusque, com trajetória semelhante à de Cleyton, de quem foi colega por vários anos. Neguete deixou o quadricolor após a Série C de 2020. Passou pelo Operário de Várzea Grande (MT), e foi vice-campeão da Série B e da Série A do Catarinense com o Camboriú. Entre estas conquistas, teve uma passagem rápida pelo Inhumas, na segunda divisão goiana.

Também passou por Carlos Renaux, Camboriú e Metropolitano. Sua passagem mais recente foi pelo Andraus-PR, no início de 2024.

Lateral-esquerdo



Airton

Treze-PB

35 anos

Um dos principais ícones dos melhores anos da história do Brusque, totalmente identificado com o clube, Airton acumula 222 jogos pelo quadricolor. Ficou no Brusque de 2018 a 2023, e teve uma saída discreta demais para sua história no clube. Em 2024, passou por São Luiz-RS e Marcílio Dias antes de chegar ao Treze-PB, que faz excelente campanha na Série D.

Volantes



Gama

Botafogo-PB

28 anos

Com nove partidas na Série D, Gama revezou jogos como titular e no banco de reservas. Atuou na final contra o Manaus. No fim de 2019, voltou à Cabofriense-RJ, clube do qual havia vindo emprestado. Ficou por lá até 2021 e, no mesmo ano, passou pelo Cascavel-PR. Também passou por Manaus e Manauara. Hoje joga no Botafogo-PB.





Rodney (aposentado)

34 anos

Aposentado

O volante disputou três jogos na campanha do título da Série D, e saiu durante a Copa Santa Catarina. Teve passagens por Patrocinense-MG, Sertãozinho-SP e Uberaba-MG. Não joga desde 2020.



Ruan

Sem clube

29 anos

O volante deixou o clube após o acesso à Série B, ao fim da temporada 2020, e passou por empréstimos a Hercílio Luz, Penapolense e Camboriú. Com a Cambura, em 2021, participou da campanha do acesso à Série A do Catarinense. Depois, foi para o Brasil de Pelotas, pelo qual foi semifinalista do Campeonato Gaúcho e integrou o elenco que foi rebaixado à Série D em 2022. Em 2023, passou pelo Nova Venécia e, no primeiro semestre de 2024, jogou no Ji-Paraná-RO.

Meias



Romarinho



Ferroviário-CE

30 anos

O meia era titular, disputando 14 dos 16 jogos na campanha da Série D. No início da Copa Santa Catarina 2019, teve uma lesão que o tirou do resto da competição. Ao fim do contrato, foi para o América-RN. Ficou no clube potiguar até 2021, acumulando mais de 50 jogos. Depois, teve uma passagem rápida pelo Al Jeel, da Arábia Saudita, e rodou por Volta Redonda, Moto Club-MA, Rio Claro-SP, Maringá-PR, Capital-TO. Está na Série C, jogando pelo Ferroviário-CE.



Thiago Alagoano

Treze-PB

35 anos

Thiago Alagoano deixou o Brusque após o fim da Série D, quando seu contrato terminou. O campeonato havia terminado em 18 de agosto, e o Reizinho teve seu retorno anunciado em 17 de setembro. Continuou no clube até o fim da temporada de 2021, com uma série de conquistas, e terminou sua passagem sendo o maior artilheiro da história do clube, com 50 gols marcados em 125 jogos.

Em 2022, passou por Inter de Limeira-SP e Criciúma. Em 2023, voltou ao Brusque, sem repetir o sucesso anterior. Também jogou por Floresta-CE e Volta Redonda antes de se reencontrar no Treze-PB, onde é protagonista do time que briga pelo acesso. Até a publicação desta matéria, fez sete gols em 16 jogos na Série D.

Atacantes



Fio

Aposentado

37 anos

Fio teve uma passagem pelo Brusque muito atrapalhada por lesões. Conseguiu voltar a jogar pelo Brusque, mas deixou o clube ao fim da temporada 2021. Em 2022, jogou a Série A3 do Paulista pelo Capivariano, e disputou a Série B do Catarinense pelo Carlos Renaux, ao lado de Cleyton e Neguete. Encerrou a carreira logo depois.



Jefferson Renan

Tombense

31 anos

O ponta era protagonista no Brusque, e saiu durante a Copa SC de 2019. Foi emprestado ao Figueirense e ajudou a equipe a fugir do rebaixamento à Série C do Brasileiro. Ao final do contrato, foi para o Boavista, pelo qual disputou o Campeonato Carioca. Voltou por empréstimo ao Brusque em 2020 e participou da campanha de acesso à Série B.

Depois, ainda retornou ao Boavista, e teve passagens por Tombense, Vitória, Aparecidense-GO, Inter de Limeira-SP, Atlético-BA e Marcílio Dias. Em 2024, voltou ao Tombense, pelo qual disputa a Série C.



Júnior Pirambu

Sem clube

30 anos

O artilheiro da Série D de 2019, com 10 gols em 16 jogos, logo foi para o Londrina, mas não repetiu o sucesso que teve no Brusque. Voltou ao quadricolor por empréstimo em 2021, sendo semifinalista do Catarinense com seis gols marcados. Retornou ao LEC para disputar mais uma Série B em 2021. Passou por Portuguesa-RJ, Brasil-RS, Camboriú, Campinense-PB e, no primeiro semestre de 2024, jogou no Central-PE.



Leílson (Itabaiana)

Itabaiana-SE

31 anos

O baixinho atuou em sete partidas da Série D, incluindo a final em Manaus, mas não renovou o contrato. Passou pelo Ypiranga em 2020. Já rodou por São Bento-SP, São José-RS, Botafogo-PB, Novo Hamburgo-RS, Floresta-CE e Serra Branca-PB. Luta pelo acesso à Série C no Itabaiana.



Thiago Henrique (Trat)

Trat-TAI

29 anos

O atacante disputou todas as partidas da Série D e marcou dois gols. Não teve boas atuações durante a Copa SC, e deixou o clube após lesão. Passou por Londrina, Criciúma e São Joseense-PR. Em 2022, começou a atuar fora do país. Jogou em clubes como Ansan Greeners, da segunda divisão da Coreia do Sul, e Suphanburi, da Tailândia. Recentemente, se transferiu ao Trat, também da Tailândia.



Vicente

Athletic-MG

25 anos

O jovem atacante, à época com 20 anos, não teve muitas chances, e não atuou de fato na Série D, sem sair do banco. Deixou o Brusque durante o segundo semestre. Passou por Inter de Bebedouro-SP, Real Noroeste-ES, Flamengo-PI, Jacobina-BA, Paysandu, Jaguaré-ES e Uberlandia. Em 2024, foi contratado pelo Athletic, mas emprestado ao Pouso Alegre-MG, clube com o qual disputou a Série D.



Vinícius

Aposentado

33 anos

O atacante começou a Série D como titular, mas depois foi reserva imediato de Júnior Pirambu. Converteu uma cobrança de pênalti na final em Manaus. Depois do título da Copa SC, rodou por Anápolis-GO, Avenida-RS, Águia Negra-MS, Unirb-BA e ASA-AL. Terminou 2021 em nova passagem pelo Avenida-RS. Em 2022, teve uma passagem relâmpago pelo Doce Mel-BA.

Técnico



Waguinho Dias

Treze-PB

61 anos

Após o título da Série D, Waguinho Dias foi para o Criciúma, na Série B, mas durou apenas cinco partidas. Depois, teve boa passagem pelo América-RN, mas foi demitido após derrotas em clássicos para o ABC. Teve também uma curta passagem pelo Penapolense-SP.

Ainda em 2020, Waguinho voltou ao Marcílio Dias. Levou o Marinheiro às quartas de final, na melhor campanha do clube na competição, mas foi eliminado pelo Altos-PI. Na Copa Santa Catarina, caiu nas semifinais para o Concórdia. Em 2021, pelo Uberlândia-MG, o treinador conseguiu a manutenção na elite estadual, e foi demitido durante a Série D.

No mesmo ano, voltou ao Brusque, garantindo a manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, foi campeão catarinense pelo quadricolor, mas não resistiu a um início irregular na Série B e foi demitido ao fim da sétima rodada.

Após sua segunda passagem pelo Brusque, trabalhou no Ipatinga-MG e no Marcílio Dias, conquistando a Copa Santa Catarina. Vem fazendo grande trabalho com o Treze-PB na Série D deste ano.

Números

16 jogos

9 vitórias

4 empates

3 derrotas

31 gols marcados

14 gols sofridos

Campanha

Artilheiros

Júnior Pirambu – 10 gols

Thiago Alagoano – 8

Jefferson Renan – 4

Zé Mateus – 4

Fio – 3

Thiago Henrique – 2

Fotos: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: