Motorista sem CNH colide contra moto, foge e é capturado pela PM em Brusque

No fim da tarde deste sábado, 17, um acidente envolvendo um carro e uma moto acionou a Polícia Militar, em Brusque. Contudo, ao chegarem no local, os agentes encontraram apenas o motociclista, de 24 anos, ferido. Segundo a PM, o condutor do carro fugiu após a colisão, registrada no Bateas.

Conforme a PM, acionada por volta das 16 horas, o motociclista relatou que transitava pelo bairro quando o carro GM Celta colidiu na moto dele, uma Honda CG. De acordo com ele, o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagens.

Assim, o motociclista foi conduzido ao Hospital Azambuja pelos bombeiros com lesões graves, com suspeitas de fraturas no braço direito e nas duas pernas.

Motorista capturado

Mais tarde, o motorista do carro, de 23 anos, foi capturado pela polícia. A PM detalha que ele estava dirigindo sem CNH e com o veículo com licenciamento atrasado. Portanto, o veículo foi removido ao pátio.

Além disso, os policiais ofereceram a ele o teste de alcoolemia, porém o motorista se recusou a realizá-lo. Então, ele foi levado para a delegacia.

