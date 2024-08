As condições do tempo prometem ser influenciadas pelo fenômeno La Niña, à medida que a primavera se aproxima.

Uma das características marcantes do fenômeno, à vista, é o potencial para trazer pulsos de frio fora de época, o que inclui a região de Brusque neste cenário.

Para então aprofundar o assunto, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Os detalhes completos, você pode conferir na nota emitida pelo profissional, disponível logo após a foto.

O tempo na primavera

*Boletim: Climaterra >>

As águas do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Peru e Equador, já começam a apresentar anomalias negativas de temperatura, sugerindo o início da formação do La Niña, que promete influenciar as condições climáticas globais a partir da primavera.

Entre os impactos esperados, destaca-se, então, a possibilidade de eventos de frio tardio, especialmente nas cidades no Sul do Brasil.

Outro fator importante é a irregularidade das chuvas, com longos períodos secos intercalados por breves intervalos de umidade, sem descartar o risco de chuvas excessivas.

O tempo esperado em Brusque

Na região de Brusque, os efeitos do La Niña também são esperados. As cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim podem enfrentar um clima de inverno prolongado na nova estação, sob pulsos de frio tardio, contrastando com dias de calor.

Em termos práticos, o La Niña tende a intensificar episódios curtos de chuva intensa, seguidos por períodos prolongados de seca, o que pode favorecer a estiagem, especialmente a partir de novembro.

Além disso, é possível que alguns episódios de frio surpreendam, mesmo em setembro ou outubro.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças conforme novas informações são incorporadas.

Estamos monitorando o La Niña de perto e forneceremos atualizações à medida que os simuladores nos entregarem novos dados.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Mais uma matéria que chega até você graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais. O Blog do Ciro Groh quer apresentar cada um deles nos banners abaixo.

Dê o seu clique e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Confira as fotos de um fim de semana espetacular em Brusque

2. Tarde festiva: 147 idosos de Guabiruba então celebram 44 anos do Grupo da Paz

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK