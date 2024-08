Primeira edição do Brusque Open de Tênis reúne quase 200 atletas de todas as idades

A primeira edição do Brusque Open de Tênis, que acontece na Sociedade Esportiva Bandeirante neste fim de semana, conta com a participação de quase 200 atletas, e também reúne familiares, amigos e fãs do esporte. O evento é aberto para o público.

Os jogos iniciaram nesta sexta-feira, 16, e vão até o domingo, 18. O torneio conta com 19 categorias, com atletas de todas as idades e níveis, desde as crianças, que jogam em quadras adaptadas e com bolas diferentes, jovens e adultos, desde os iniciantes até os avançados.

Artur Klann, da AK Sports, organizadora do evento, celebra o sucesso do torneio, que é uma oportunidade para que os atletas do Bandeirante, do Clube Esportivo Guarani e da Escola Guga se reúnam, experimentem o esporte de forma competitiva e, mais importante, celebrem o tênis.

“Atingimos um público muito legal, principalmente para uma primeira etapa. O importante é que conseguimos reunir os clubes e fazer um evento para a cidade. Trouxemos uma estrutura diferente, várias novidades para os atletas e deu muito certa. Está lotado desde sexta-feira com as pessoas acompanhando os jogos”, destaca.

Uma das atrações do Brusque Open foi uma clínica com Walter Preidikmann, o Gringo, treinador de diversos jogadores que já foram top 100 do ranking mundial.

“Ele é um cara fantástico e conhecemos o histórico dele. A clínica é sempre legal, sempre traz alguma novidade. Quem participa sempre consegue tirar algo, seja uma questão técnica ou alguma vivência que faz a diferença dentro de quadra”.

A estrutura do torneio impressionou os atletas, e o feedback tem sido muito positivo. “Só ouvimos coisas boas até agora. Quem joga torneios de tênis está acostumado com imprevistos, e o retorno que estamos tendo é muito legal. As pessoas já estão perguntando quando será o próximo”.

As partidas decisivas, semifinais e finais, acontecem neste domingo, 18, a partir de 8h, e o clube está aberto para quem quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do esporte.

