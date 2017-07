Havan traz Burger King a Brusque

A Havan traz para Brusque mais uma novidade. A partir de novembro, moradores e visitantes da cidade poderão contar com mais uma opção gastronômica no complexo de serviços da matriz. A nova loja em Brusque vai gerar mais de 40 empregos diretos, que auxiliarão a movimentar a economia local.

O Burger King abre a sua primeira loja no espaço onde ficava o Madero. Desde o seu lançamento, em 1957, a empresa conquistou os consumidores e tornou-se um dos hambúrgueres mais famosos do planeta. Os consumidores poderão e aproveitar o ‘free refil’ que também é um dos símbolos da marca.

“Brusque é um dos principais polos industriais do estado de Santa Catarina e os nossos fãs já vinham pedindo nas redes sociais a presença do BK na cidade há um tempo. Estamos felizes em poder atender a este desejo e levar a qualidade dos nossos hambúrgueres para a região”, comenta Ariel Grunkraut, diretor de Marketing do Burger King.

O consultor de marketing da Havan, Claudio Fraga diz que a vinda do BK faz parte do plano de transformar a Havan de Brusque em um grande centro de entretenimento e gastronomia, que oferece, além de boas compras, opções de lazer para toda a família. “Muitas novidades ainda estão por vir”, finaliza Fraga.