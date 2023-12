Havan vai sortear R$ 200 mil em produtos na edição especial de Natal do Caminhão Premiado

Neste mês de dezembro, a Havan realiza uma edição especial do Caminhão Premiado com o tema Natal. Além de premiar um cliente com uma carga pesada de R$ 100 mil em compras, sorteará mais 60 prêmios, totalizando R$ 200 mil em produtos.

Para concorrer ao sorteio do Natal Premiado Havan, basta adquirir o bilhete por apenas R$ 19,90 em uma das 175 megalojas Havan em todo o Brasil ou pelo aplicativo da Havan.

Além de concorrer aos prêmios, o Caminhão Premiado é conhecido por proporcionar ao cliente uma proteção especial com o seguro de Diária de Internação Hospitalar, com 30 diárias de R$ 100,00 cada.

“Fizemos um 2023 excelente e, para celebrar, aumentamos as chances para beneficiar mais ainda clientes”, diz o dono da Havan, Luciano Hang.

O Natal Premiado Havan pode ser adquirido por todos os clientes, sem limite de contratação. Ao todo, serão 61 prêmios, sendo o principal de R$ 100 mil, dez prêmios de R$ 5 mil e outros 50 de R$ 1 mil.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: