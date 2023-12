Gaeco realiza operação contra servidores da Fundação Municipal do Meio Ambiente por possíveis crimes de corrupção, em Camboriú

Nesta quinta-feira, 7, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Camboriú.

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) foi instaurado na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camboriú, que visa apurar a ocorrência de possíveis crimes de corrupção passiva, falsificação de documento público e a concessão de autorização em desacordo com as normas ambientais.

As investigações, ainda em andamento, apuram o envolvimento de servidores e ex-servidores públicos da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUCAM) que estariam emitindo autorizações de corte e terraplanagem com dados falsos, sem a realização dos trâmites administrativos, dos estudos e pareceres técnicos ou recolhimento das taxas, mediante recebimento de vantagens indevidas.

