Homem abandona moto na rodovia após acidente em Brusque

Um motociclista que se envolveu em um acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, deixou o local e abandonou seu veículo na noite desta segunda-feira, 22. A colisão aconteceu na altura do bairro Bateas por volta de 22h30.

De acordo com relato de um homem de 29 anos, que conduzia um Fox, ele foi atingido pela moto, uma Yamaha XTZ, após um outro veículo, um Fiat Uno, cruzar a pista e cortar a frente da motocicleta.

Ele relatou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que o motociclista caiu e colidiu com seu veículo. Assim como o motociclista, o motorista do Uno também não esperou no local, mas foi embora com seu carro.

A moto foi removida ao pátio por não estar licenciada.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: